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В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник - РИА Новости, 23.03.2023
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12:25 23.03.2023 (обновлено: 12:26 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/bolnitsy-1860012441.html
В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник
В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник - РИА Новости, 23.03.2023
В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник
Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было построено в России в 2022 году, завершён... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:25
2023-03-23T12:26
общество
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было построено в России в 2022 году, завершён капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершили капитальный ремонт 1300 объектов. Поставили 37 тысяч единиц оборудования. И еще – 2 тысячи машин скорой помощи и 4 тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.Он назвал сбережение и укрепление здоровья человека и повышение продолжительности жизни важнейшими общегосударственными задачами. "Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, особенно если говорить о пожилых людях и о родителях с детьми", - добавил премьер.
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общество, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник

Мишустин заявил о постройке за год более 270 больниц и поликлиник и капремонте еще 1300

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было построено в России в 2022 году, завершён капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершили капитальный ремонт 1300 объектов. Поставили 37 тысяч единиц оборудования. И еще – 2 тысячи машин скорой помощи и 4 тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.
Он назвал сбережение и укрепление здоровья человека и повышение продолжительности жизни важнейшими общегосударственными задачами. "Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, особенно если говорить о пожилых людях и о родителях с детьми", - добавил премьер.
Красный крест - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Новое здание поликлиники построят для Кировской областной больницы
21 марта, 22:01
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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