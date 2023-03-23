https://ria.ru/20230323/bolnitsy-1860012441.html

В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник

В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник - РИА Новости, 23.03.2023

В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник

Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было построено в России в 2022 году, завершён... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:25

2023-03-23T12:25

2023-03-23T12:26

общество

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было построено в России в 2022 году, завершён капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В прошлом году построено более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Завершили капитальный ремонт 1300 объектов. Поставили 37 тысяч единиц оборудования. И еще – 2 тысячи машин скорой помощи и 4 тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.Он назвал сбережение и укрепление здоровья человека и повышение продолжительности жизни важнейшими общегосударственными задачами. "Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, особенно если говорить о пожилых людях и о родителях с детьми", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230321/bolnitsa-1859631863.html

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Кирилл Волков

общество, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году