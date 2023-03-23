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Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК - РИА Новости, 23.03.2023
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10:14 23.03.2023 (обновлено: 11:21 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html
Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК
Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:14
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дмитрий медведев
иосиф сталин (джугашвили)
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени. "Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Они достойны того, чтобы о них сказать", - заметил зампред Совбеза, который также курирует вопрос контроля за производством вооружений и занимает пост первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
https://ria.ru/20230315/trudoustroystvo-1857952963.html
РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Медведев о работе предприятий ОПК: "Хочу зачитать телеграммы Сталина директорам заводов"
Медведев рассказал, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий российского ОПК телеграммами Сталина военного времени
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, иосиф сталин (джугашвили), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Дмитрий Медведев, Иосиф Сталин (Джугашвили), Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК

Зампред Совбеза Медведев хочет зачитать телеграммы Сталина директорам заводов ОПК

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.
"Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Они достойны того, чтобы о них сказать", - заметил зампред Совбеза, который также курирует вопрос контроля за производством вооружений и занимает пост первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии.
Цех ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК
15 марта, 10:23
 
Дмитрий МедведевИосиф Сталин (Джугашвили)Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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