https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html

Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК

Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев рассказал, как планирует "взбодрить" глав предприятий ОПК

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:14

2023-03-23T10:14

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дмитрий медведев

иосиф сталин (джугашвили)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени. "Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Они достойны того, чтобы о них сказать", - заметил зампред Совбеза, который также курирует вопрос контроля за производством вооружений и занимает пост первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20230315/trudoustroystvo-1857952963.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев о работе предприятий ОПК: "Хочу зачитать телеграммы Сталина директорам заводов" Медведев рассказал, что планирует "взбодрить" руководителей предприятий российского ОПК телеграммами Сталина военного времени 2023-03-23T10:14 true PT2M09S

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Влада Копылова

дмитрий медведев, иосиф сталин (джугашвили), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)