https://ria.ru/20230323/besporyadki-1860195822.html

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы усилились беспорядки

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы усилились беспорядки - РИА Новости, 23.03.2023

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы усилились беспорядки

Беспорядки усиливаются на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы кидают в полицию коктейли Молотова и булыжники, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:35

2023-03-23T19:35

2023-03-23T19:35

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

ален жюппе

элизабет борн

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Беспорядки усиливаются на акции протеста против пенсионной реформы в Париже, радикалы кидают в полицию коктейли Молотова и булыжники, передаёт корреспондент РИА Новости. На акции протеста против повышения пенсионного возраста в Париже возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывают её коктейлями Молотова, файерами и петардами, кидаются наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция разбрасывает вокруг шашки со слезоточивым газом, однако радикально настроенные манифестанты не унимаются. Волонтеры оказывают пострадавшим от газа манифестантам первую помощь. По ходу следования манифестации полыхают несколько крупных пожаров. Радикалы сваливают в одну кучу мусорные контейнеры, деревянные и пластиковые строительные леса, кто-то поджег свернутый в рулон ковёр. В Париже, как и во многих других французских городах, в четверг проходит первая с момента принятия пенсионной реформы манифестация, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек. Это уже девятый день с середины января, который ведущие профсоюзы Франции объявили днем общенациональной мобилизации против повышения пенсионного возраста в стране. Однако впервые люди вышли на улицы, зная, что власти Франции провели реформу силой, несмотря на протесты профсоюзов, неодобрение населения и отсутствие поддержки депутатов. Но французы не намерены сдаваться. Они хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе. "Мы не сдадимся, это только начало. Сегодня пришло гораздо больше людей и гораздо больше молодёжи. Эта реформа несправедлива, а вчерашнее интервью Макрона показало, что он полностью оторван от реальности, он не может принимать реформу, против которой выступают две трети населения", - рассказал РИА Новости один из участников акции. Муниципальный депутат от партии социалистов Франции, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что партия инициирует проведение общественных консультаций и референдума по реформе, даже если она будет одобрена Конституционным советом. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии, а завершиться шествие должно на площади Оперы. Демонстранты скандируют лозунги "Мы будем бороться за наши пенсии!", "Макрон, уходи!". На плакатах участников шествия можно прочитать "Мы больше не демократия", "Вчера Макрон объявил нам войну". В колонне также присутствуют около сотни радикалов black bloc. Колонну манифестантов сопровождает полиция. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "пощечине демократии". Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов. Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.

https://ria.ru/20230323/frantsiya-1859926867.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

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Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже 2023-03-23T19:35 true PT0M35S

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, ален жюппе, элизабет борн