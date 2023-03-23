https://ria.ru/20230323/berbok-1860128475.html
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности - РИА Новости, 23.03.2023
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности
Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о попытках сменить проевропейский... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:34
2023-03-23T16:34
2023-03-23T16:34
в мире
грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
анналена бербок
мид германии
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ТБИЛИСИ, 23 мар - РИА Новости. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о попытках сменить проевропейский курс в Грузии, заявил, что немецкий министр "оторвана от реальности". Бербок перед началом визита в Грузию выразила поддержку европейским перспективам Тбилиси, отметив, что Грузия сталкивается с попытками изменения проевропейского курса и с давлением как в самой стране, так и извне. Бербок ждут в Грузии с двухдневным визитом в четверг. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), анналена бербок, мид германии, евросоюз, брюссель
В мире, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Анналена Бербок, МИД Германии, Евросоюз, Брюссель
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности
Политик Каладзе прокомментировал слова главы МИД Германии Бербок о евроинтеграции Грузии