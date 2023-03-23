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Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности - РИА Новости, 23.03.2023
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16:34 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/berbok-1860128475.html
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности - РИА Новости, 23.03.2023
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности
Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о попытках сменить проевропейский... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:34
2023-03-23T16:34
в мире
грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
анналена бербок
мид германии
евросоюз
брюссель
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ТБИЛИСИ, 23 мар - РИА Новости. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о попытках сменить проевропейский курс в Грузии, заявил, что немецкий министр "оторвана от реальности". Бербок перед началом визита в Грузию выразила поддержку европейским перспективам Тбилиси, отметив, что Грузия сталкивается с попытками изменения проевропейского курса и с давлением как в самой стране, так и извне. Бербок ждут в Грузии с двухдневным визитом в четверг. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20230304/lavrov-1855810805.html
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в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), анналена бербок, мид германии, евросоюз, брюссель
В мире, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Анналена Бербок, МИД Германии, Евросоюз, Брюссель
Грузинский политик заявил, что глава МИД Германии оторвана от реальности

Политик Каладзе прокомментировал слова главы МИД Германии Бербок о евроинтеграции Грузии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 мар - РИА Новости. Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о попытках сменить проевропейский курс в Грузии, заявил, что немецкий министр "оторвана от реальности".
Бербок перед началом визита в Грузию выразила поддержку европейским перспективам Тбилиси, отметив, что Грузия сталкивается с попытками изменения проевропейского курса и с давлением как в самой стране, так и извне. Бербок ждут в Грузии с двухдневным визитом в четверг.
«
"Я не знаю, о чем она говорит. Понятно, что этот человек оторван от реальности… Грузия делает все на пути евроинтеграции. Мы сделаем все возможное, чтобы представленный план из 12 пунктов был выполнен… Наша цель – получить статус кандидата в декабре, и наша повестка – выполнение 12 рекомендаций", - заявил Каладзе журналистам.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова
4 марта, 10:48
 
В миреГрузияТбилисиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Анналена БербокМИД ГерманииЕвросоюзБрюссель
 
 
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