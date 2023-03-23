https://ria.ru/20230323/bednost-1860147559.html

Правительство продолжит работать над снижением бедности, заявила Голикова

Правительство продолжит работать над снижением бедности, заявила Голикова - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство продолжит работать над снижением бедности, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам отчёта о работе правительства в Государственной Думе заявила, что тренд на работу по снижению бедности будет продолжен и РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:25

2023-03-23T17:25

2023-03-23T17:25

общество

татьяна голикова

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам отчёта о работе правительства в Государственной Думе заявила, что тренд на работу по снижению бедности будет продолжен и в 2023 году. Она отметила, что за четвёртый квартал 2022 года были получены хорошие показатели по снижению бедности, что в первую очередь было связано с индексацией МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и введения новых пособий для малообеспеченных семей. "Это все дало вклад в изменение показателей бедности, которые мы получили в четвёртом квартале 2022 года", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html

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общество, татьяна голикова, экономика, россия