https://ria.ru/20230323/bednost-1860147559.html
Правительство продолжит работать над снижением бедности, заявила Голикова
Правительство продолжит работать над снижением бедности, заявила Голикова - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство продолжит работать над снижением бедности, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам отчёта о работе правительства в Государственной Думе заявила, что тренд на работу по снижению бедности будет продолжен и РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:25
2023-03-23T17:25
2023-03-23T17:25
общество
татьяна голикова
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам отчёта о работе правительства в Государственной Думе заявила, что тренд на работу по снижению бедности будет продолжен и в 2023 году. Она отметила, что за четвёртый квартал 2022 года были получены хорошие показатели по снижению бедности, что в первую очередь было связано с индексацией МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и введения новых пособий для малообеспеченных семей. "Это все дало вклад в изменение показателей бедности, которые мы получили в четвёртом квартале 2022 года", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html
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общество, татьяна голикова, экономика, россия
Общество, Татьяна Голикова, Экономика, Россия
Правительство продолжит работать над снижением бедности, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: тренд на работу по снижению бедности будет продолжен и в 2023 году
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам отчёта о работе правительства в Государственной Думе заявила, что тренд на работу по снижению бедности будет продолжен и в 2023 году.
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"Хочу сказать, что тренд на усиление социальной поддержки, на работу, направленную на снижение бедности, будет продолжен и в 2023 году", - сказала Голикова журналистам.
Она отметила, что за четвёртый квартал 2022 года были получены хорошие показатели по снижению бедности, что в первую очередь было связано с индексацией МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и введения новых пособий для малообеспеченных семей.
"Это все дало вклад в изменение показателей бедности, которые мы получили в четвёртом квартале 2022 года", - добавила вице-премьер.
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