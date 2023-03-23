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Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности - РИА Новости, 23.03.2023
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16:17 23.03.2023 (обновлено: 16:46 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/bednost-1860120981.html
Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности
Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности
Статистика по бедности сезонная, так будет всегда, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, отвечая лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:17
2023-03-23T16:46
федеральная служба государственной статистики (росстат)
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
сергей миронов
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Статистика по бедности сезонная, так будет всегда, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, отвечая лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову.Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год. После отчета Миронов раскритиковал пересмотр расчетов бедности Росстатом.В своем заключительном выступлении Мишустин подчеркнул, что поддержка семей с детьми в приоритете, а единое пособие - серьезный ответ.Он отметил, что в первом квартале "количество бедных - это сезонность доходов" и так будет всегда."Первый больше, четвертый немножко меньше и так далее. Но здесь что важно, мы впервые в истории попали в точку. У 10% самых бедных по доходам доходы росли в течение года высоко. И уровень бедности 7,9% - это очень важный результат. Обязательно будем смотреть, как с этим работать, это самая главная задача", - сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, сергей миронов, михаил мишустин, россия, общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности

Премьер Мишустин указал лидеру эсеров Миронову на сезонность статистики по бедности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Статистика по бедности сезонная, так будет всегда, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, отвечая лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову.
Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год. После отчета Миронов раскритиковал пересмотр расчетов бедности Росстатом.
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В своем заключительном выступлении Мишустин подчеркнул, что поддержка семей с детьми в приоритете, а единое пособие - серьезный ответ.
«
"Мы медленно и последовательно идем к тому, чтобы бороться с бедностью, в том числе через единое пособие, через социальную адресную помощь, через формулу бедности, которую мы видим, через профили семей. И без сомнения, по поводу бедности, что вы сказали, но есть вопрос, к чему стремиться. Однако все равно есть сезонность статистики. Статистика такая сложная вещь, есть сезонность", - сказал Мишустин, отвечая Миронову.
Он отметил, что в первом квартале "количество бедных - это сезонность доходов" и так будет всегда.
"Первый больше, четвертый немножко меньше и так далее. Но здесь что важно, мы впервые в истории попали в точку. У 10% самых бедных по доходам доходы росли в течение года высоко. И уровень бедности 7,9% - это очень важный результат. Обязательно будем смотреть, как с этим работать, это самая главная задача", - сообщил Мишустин.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуСергей МироновМихаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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