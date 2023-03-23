https://ria.ru/20230323/bednost-1860120981.html

Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности

Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин ответил Миронову на критику из-за пересмотра расчета бедности

Статистика по бедности сезонная, так будет всегда, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, отвечая лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:17

2023-03-23T16:17

2023-03-23T16:46

федеральная служба государственной статистики (росстат)

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

сергей миронов

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Статистика по бедности сезонная, так будет всегда, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, отвечая лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову.Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год. После отчета Миронов раскритиковал пересмотр расчетов бедности Росстатом.В своем заключительном выступлении Мишустин подчеркнул, что поддержка семей с детьми в приоритете, а единое пособие - серьезный ответ.Он отметил, что в первом квартале "количество бедных - это сезонность доходов" и так будет всегда."Первый больше, четвертый немножко меньше и так далее. Но здесь что важно, мы впервые в истории попали в точку. У 10% самых бедных по доходам доходы росли в течение года высоко. И уровень бедности 7,9% - это очень важный результат. Обязательно будем смотреть, как с этим работать, это самая главная задача", - сообщил Мишустин.

https://ria.ru/20230310/bednost-1857140220.html

https://ria.ru/20230111/bednost-1844154933.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, сергей миронов, михаил мишустин, россия, общество