https://ria.ru/20230323/bank-1860103529.html
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании - РИА Новости, 23.03.2023
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании
Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности, сообщил Банк Англии в своем пресс-релизе. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:37
2023-03-23T15:37
2023-03-23T15:37
экономика
великобритания
швейцария
сша
credit suisse
ubs
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности, сообщил Банк Англии в своем пресс-релизе. "По мнению FPC (комитета по финансовой политике Банка Англии - ред.), банковская система Великобритании сохраняет устойчивый капитал и сильные позиции по ликвидности, а также имеет хорошие возможности для продолжения оказания поддержки экономике в широком диапазоне экономических сценариев, включая период более высоких ставок", - говорится в сообщении. Ранее в марте в США закрылись несколько крупных банков. Власти объявили меры поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Позднее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, швейцария, сша, credit suisse , ubs
Экономика, Великобритания, Швейцария, США, Credit Suisse , UBS
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании
Банк Англии: банковская система страны устойчива, в том числе в вопросе ликвидности