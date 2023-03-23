https://ria.ru/20230323/bank-1860103529.html

Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании

Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании - РИА Новости, 23.03.2023

Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании

Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности, сообщил Банк Англии в своем пресс-релизе. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:37

2023-03-23T15:37

2023-03-23T15:37

экономика

великобритания

швейцария

сша

credit suisse

ubs

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности, сообщил Банк Англии в своем пресс-релизе. "По мнению FPC (комитета по финансовой политике Банка Англии - ред.), банковская система Великобритании сохраняет устойчивый капитал и сильные позиции по ликвидности, а также имеет хорошие возможности для продолжения оказания поддержки экономике в широком диапазоне экономических сценариев, включая период более высоких ставок", - говорится в сообщении. Ранее в марте в США закрылись несколько крупных банков. Власти объявили меры поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Позднее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html

великобритания

швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, великобритания, швейцария, сша, credit suisse , ubs