Рейтинг@Mail.ru
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/bank-1860103529.html
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании - РИА Новости, 23.03.2023
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании
Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности, сообщил Банк Англии в своем пресс-релизе. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:37
2023-03-23T15:37
экономика
великобритания
швейцария
сша
credit suisse
ubs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/67/1514296703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfff591fb2529376bcf1bdeaa618449e.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности, сообщил Банк Англии в своем пресс-релизе. "По мнению FPC (комитета по финансовой политике Банка Англии - ред.), банковская система Великобритании сохраняет устойчивый капитал и сильные позиции по ликвидности, а также имеет хорошие возможности для продолжения оказания поддержки экономике в широком диапазоне экономических сценариев, включая период более высоких ставок", - говорится в сообщении. Ранее в марте в США закрылись несколько крупных банков. Власти объявили меры поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Позднее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html
великобритания
швейцария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/67/1514296703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c849d702a35866843037fa65b76a07e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, швейцария, сша, credit suisse , ubs
Экономика, Великобритания, Швейцария, США, Credit Suisse , UBS
Банк Англии оценил устойчивость банковской системы Великобритании

Банк Англии: банковская система страны устойчива, в том числе в вопросе ликвидности

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБанк Англии в Лондоне
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Банк Англии в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Банковская система Великобритании сохраняет устойчивые позиции, в том числе в вопросе ликвидности, сообщил Банк Англии в своем пресс-релизе.
"По мнению FPC (комитета по финансовой политике Банка Англии - ред.), банковская система Великобритании сохраняет устойчивый капитал и сильные позиции по ликвидности, а также имеет хорошие возможности для продолжения оказания поддержки экономике в широком диапазоне экономических сценариев, включая период более высоких ставок", - говорится в сообщении.
Ранее в марте в США закрылись несколько крупных банков. Власти объявили меры поддержки, при этом волатильность затронула и европейский банковский сектор. Позднее Национальный банк Швейцарии сообщил, что Credit Suisse, оказавшийся в кризисной ситуации, будет поглощен банком UBS, крупнейший банк Швейцарии приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов).
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB
12 марта, 12:20
 
ЭкономикаВеликобританияШвейцарияСШАCredit SuisseUBS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала