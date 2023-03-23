https://ria.ru/20230323/arktika-1860134311.html

Мишустин оценил локализацию производства ледоколов проекта "Арктика"

Мишустин оценил локализацию производства ледоколов проекта "Арктика" - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин оценил локализацию производства ледоколов проекта "Арктика"

Локализация атомных ледоколов проекта "Арктика" уже превышает 80%, и в целом правительство России поставило задачи перед промышленностью осваивать производство... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:49

2023-03-23T16:49

2023-03-23T16:56

экономика

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Локализация атомных ледоколов проекта "Арктика" уже превышает 80%, и в целом правительство России поставило задачи перед промышленностью осваивать производство компонентов для судостроения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "По локализации современных сейчас серийных атомных ледоколов проекта "Арктика" - такой типаж проекта, самых мощных в мире - уже более 80%", - сказал Мишустин. Он также добавил, что в настоящее время идет строительство двух ледоколов "Арктика" и судна атомно-технологического обслуживания для выполнения в том числе работ по перезарядке реакторных установок российских атомных ледоколов. "Не все виды оборудования российского производства есть на рынке – смотрим поставки из дружественных стран, немножко параллельный импорт смотрим. Не ждем стабильных поставок. Надо самим осваивать критически важные виды – правительство все эти задачи поставило перед промышленностью, перед научными институтами. Будем добиваться решения этих задач постепенно", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, что промышленность столкнулась с нехваткой судового комплектующего оборудования, и что делает кабмин для защиты производителей и стимулирования импортозамещения. В июле Мишустин говорил, что Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов. По словам премьера, "у нас должно быть сильное кораблестроение". Мишустин отмечал, что для этого на верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов: "от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до небольших речных трамвайчиков".

https://ria.ru/20221201/ledokol-1835486958.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году