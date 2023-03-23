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"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме

"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме - РИА Новости, 23.03.2023

"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме

Жизнь знаменитостей не всегда связана с богатством и славой. Некоторые звезды в свое время вели далеко не идеальную жизнь и даже сидели в тюрьме. А вот кто и за РИА Новости, 23.03.2023

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2023-03-23T22:13

2023-03-23T22:13

шоубиз

сша

владимир долинский

пэрис хилтон

игорь петренко

звезды

знаменитости

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Жизнь знаменитостей не всегда связана с богатством и славой. Некоторые звезды в свое время вели далеко не идеальную жизнь и даже сидели в тюрьме. А вот кто и за что — рассказываем в этой статье.Владимир Долинский — валютные махинацииАктер и телеведущий, которого зрители знают и любят за роли в таких проектах, как "Путейцы", "Московская сага", "Ландыш серебристый", и ряду других, в 1970-е пережил не самое простое время.В 1973-м Долинского осудили за валютные махинации. Молодого и талантливого актера-москвича отправили отбывать срок в Кирово-Чепецк — небольшой город в Кировской области. Там артист провел за решеткой около пяти лет. После освобождения по приглашению Марка Захарова Долинский пришел играть в "Ленком". Затем были роли в лентах "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и других успешных проектах.Игорь Петренко — соучастие в убийствеОдин из самых привлекательных актеров отечественного кинематографа в юности тоже сидел в тюрьме. В 1990-е был осужден как соучастник убийства.Все произошло в декабре 1992 года. Начинающий актер, студент Щепкинского театрального училища, пришел на "стрелку", чтобы поддержать товарища, у которого были разборки с кредиторами. Но в итоге произошло непоправимое. "Товарищ убил человека. Я был соучастником", — вспоминал Петренко.Вскоре актера задержали, после чего он около года провел в СИЗО "Матросская Тишина", а затем почти два года — в психиатрической лечебнице. Все это сопровождалось месяцами ожидания решения суда. Только в 1997 году Петренко приговорили к восьми годам условно с испытательным сроком в три. В общей сложности он провел в заключении два с половиной года.Тим Аллен — торговля запрещенными веществамиГолос Базза Лайтера в "Истории игрушек", Санта-Клаус в одноименном фильме, папа в сериале "Большой ремонт" — все это про Тима Аллена. Но до того, как стать актером, который подарил всему миру любовь, смех и теплые детские воспоминания, Аллен пережил сложные времена.В 1978 году 25-летнего Аллена арестовали за торговлю наркотическими веществами. Молодому человеку грозило пожизненное заключение. Однако Аллен отсидел всего пять лет, потому что назвал более 20 имен людей, с которыми занимался преступной деятельностью.Пэрис Хилтон — нарушение ПДДСветская львица и наследница известной сети отелей была на пике популярности в начале 2000-х. Гламурная, роскошная и богатая — она блистала на красных дорожках и на телеэкране. И тем не менее образ "богатой и легкомысленной блондинки" нередко вызывал шутки и общественное презрение. Да и сама Пэрис давала поводы.Как правило, гламурная блондинка попадала на первые полосы таблоидов за езду в нетрезвом виде и другие нарушения правил дорожного движения. В итоге в мае 2007 года Пэрис за это была приговорена к 45 дням тюремного заключения.Позже срок сократили до 23 дней. Знаменитая блондинка провела их в женской колонии Линвуда (штат Калифорния, США). Как признавалась сама Пэрис, все эти дни она много плакала, общалась с другими заключенными через вентиляцию и вела дневник.Марта Стюарт — мошенничество с ценными бумагамиТелеведущая, писательница и бизнесвумен попала в беду в июне 2003 года. Автора нескольких поваренных книг-бестселлеров обвиняли в заговоре, мошенничестве с ценными бумагами и "воспрепятствовании правосудию". Через год, в июле 2004-го, предпринимательницу приговорили к пяти месяцам судебного заключения в колонии.Стюарт была освобождена в марте 2005 года, после чего провела еще пять месяцев под домашним арестом в своем поместье в США.В отличие от многих знаменитостей, попавших в тюрьму, Стюарт совершила невероятное и смогла восстановить репутацию. Она написала несколько книг, запустила успешную программу, создала собственные марки вина и замороженных продуктов, даже подружилась со Снуп Доггом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

сша, владимир долинский, пэрис хилтон, игорь петренко, звезды, знаменитости