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"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме - РИА Новости, 23.03.2023
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Шоубиз
 
22:13 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/arest-1860130872.html
"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме
"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме - РИА Новости, 23.03.2023
"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме
Жизнь знаменитостей не всегда связана с богатством и славой. Некоторые звезды в свое время вели далеко не идеальную жизнь и даже сидели в тюрьме. А вот кто и за РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:13
2023-03-23T22:13
шоубиз
сша
владимир долинский
пэрис хилтон
игорь петренко
звезды
знаменитости
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Жизнь знаменитостей не всегда связана с богатством и славой. Некоторые звезды в свое время вели далеко не идеальную жизнь и даже сидели в тюрьме. А вот кто и за что — рассказываем в этой статье.Владимир Долинский — валютные махинацииАктер и телеведущий, которого зрители знают и любят за роли в таких проектах, как "Путейцы", "Московская сага", "Ландыш серебристый", и ряду других, в 1970-е пережил не самое простое время.В 1973-м Долинского осудили за валютные махинации. Молодого и талантливого актера-москвича отправили отбывать срок в Кирово-Чепецк — небольшой город в Кировской области. Там артист провел за решеткой около пяти лет. После освобождения по приглашению Марка Захарова Долинский пришел играть в "Ленком". Затем были роли в лентах "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и других успешных проектах.Игорь Петренко — соучастие в убийствеОдин из самых привлекательных актеров отечественного кинематографа в юности тоже сидел в тюрьме. В 1990-е был осужден как соучастник убийства.Все произошло в декабре 1992 года. Начинающий актер, студент Щепкинского театрального училища, пришел на "стрелку", чтобы поддержать товарища, у которого были разборки с кредиторами. Но в итоге произошло непоправимое. "Товарищ убил человека. Я был соучастником", — вспоминал Петренко.Вскоре актера задержали, после чего он около года провел в СИЗО "Матросская Тишина", а затем почти два года — в психиатрической лечебнице. Все это сопровождалось месяцами ожидания решения суда. Только в 1997 году Петренко приговорили к восьми годам условно с испытательным сроком в три. В общей сложности он провел в заключении два с половиной года.Тим Аллен — торговля запрещенными веществамиГолос Базза Лайтера в "Истории игрушек", Санта-Клаус в одноименном фильме, папа в сериале "Большой ремонт" — все это про Тима Аллена. Но до того, как стать актером, который подарил всему миру любовь, смех и теплые детские воспоминания, Аллен пережил сложные времена.В 1978 году 25-летнего Аллена арестовали за торговлю наркотическими веществами. Молодому человеку грозило пожизненное заключение. Однако Аллен отсидел всего пять лет, потому что назвал более 20 имен людей, с которыми занимался преступной деятельностью.Пэрис Хилтон — нарушение ПДДСветская львица и наследница известной сети отелей была на пике популярности в начале 2000-х. Гламурная, роскошная и богатая — она блистала на красных дорожках и на телеэкране. И тем не менее образ "богатой и легкомысленной блондинки" нередко вызывал шутки и общественное презрение. Да и сама Пэрис давала поводы.Как правило, гламурная блондинка попадала на первые полосы таблоидов за езду в нетрезвом виде и другие нарушения правил дорожного движения. В итоге в мае 2007 года Пэрис за это была приговорена к 45 дням тюремного заключения.Позже срок сократили до 23 дней. Знаменитая блондинка провела их в женской колонии Линвуда (штат Калифорния, США). Как признавалась сама Пэрис, все эти дни она много плакала, общалась с другими заключенными через вентиляцию и вела дневник.Марта Стюарт — мошенничество с ценными бумагамиТелеведущая, писательница и бизнесвумен попала в беду в июне 2003 года. Автора нескольких поваренных книг-бестселлеров обвиняли в заговоре, мошенничестве с ценными бумагами и "воспрепятствовании правосудию". Через год, в июле 2004-го, предпринимательницу приговорили к пяти месяцам судебного заключения в колонии.Стюарт была освобождена в марте 2005 года, после чего провела еще пять месяцев под домашним арестом в своем поместье в США.В отличие от многих знаменитостей, попавших в тюрьму, Стюарт совершила невероятное и смогла восстановить репутацию. Она написала несколько книг, запустила успешную программу, создала собственные марки вина и замороженных продуктов, даже подружилась со Снуп Доггом.
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Галина Соколова
Галина Соколова
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РИА Новости
1
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4.7
96
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сша, владимир долинский, пэрис хилтон, игорь петренко, звезды, знаменитости
Шоубиз, США, Владимир Долинский, Пэрис Хилтон, Игорь Петренко, звезды, Знаменитости
"Кто не без греха": знаменитости, которые сидели в тюрьме

Пять знаменитостей, которые отсидели в тюрьме реальный срок

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, РИА Новости/Александр Паниотов, AFP/Frederic J. BrownВладимир Долинский, Пэрис Хилтон и Тим Аллен
Владимир Долинский, Пэрис Хилтон и Тим Аллен
© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, РИА Новости/Александр Паниотов, AFP/Frederic J. Brown
Читать ria.ru в
Жизнь знаменитостей не всегда связана с богатством и славой. Некоторые звезды в свое время вели далеко не идеальную жизнь и даже сидели в тюрьме. А вот кто и за что — рассказываем в этой статье.

Владимир Долинский — валютные махинации

Актер и телеведущий, которого зрители знают и любят за роли в таких проектах, как "Путейцы", "Московская сага", "Ландыш серебристый", и ряду других, в 1970-е пережил не самое простое время.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
В 1973-м Долинского осудили за валютные махинации. Молодого и талантливого актера-москвича отправили отбывать срок в Кирово-Чепецк — небольшой город в Кировской области. Там артист провел за решеткой около пяти лет. После освобождения по приглашению Марка Захарова Долинский пришел играть в "Ленком". Затем были роли в лентах "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и других успешных проектах.

Игорь Петренко — соучастие в убийстве

Один из самых привлекательных актеров отечественного кинематографа в юности тоже сидел в тюрьме. В 1990-е был осужден как соучастник убийства.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИгорь Петренко на церемонии вручения премии "Ника"
Игорь Петренко на церемонии вручения премии Ника - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Игорь Петренко на церемонии вручения премии "Ника"
Все произошло в декабре 1992 года. Начинающий актер, студент Щепкинского театрального училища, пришел на "стрелку", чтобы поддержать товарища, у которого были разборки с кредиторами. Но в итоге произошло непоправимое. "Товарищ убил человека. Я был соучастником", — вспоминал Петренко.
Вскоре актера задержали, после чего он около года провел в СИЗО "Матросская Тишина", а затем почти два года — в психиатрической лечебнице. Все это сопровождалось месяцами ожидания решения суда. Только в 1997 году Петренко приговорили к восьми годам условно с испытательным сроком в три. В общей сложности он провел в заключении два с половиной года.

Тим Аллен — торговля запрещенными веществами

Голос Базза Лайтера в "Истории игрушек", Санта-Клаус в одноименном фильме, папа в сериале "Большой ремонт" — все это про Тима Аллена. Но до того, как стать актером, который подарил всему миру любовь, смех и теплые детские воспоминания, Аллен пережил сложные времена.
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994Тим Аллен в фильме "Санта-Клаус" (1994)
Тим Аллен в фильме Санта Клаус(1994)
© Hollywood Pictures, Outlaw Productions, Walt Disney Pictures, 1994
Тим Аллен в фильме "Санта-Клаус" (1994)
В 1978 году 25-летнего Аллена арестовали за торговлю наркотическими веществами. Молодому человеку грозило пожизненное заключение. Однако Аллен отсидел всего пять лет, потому что назвал более 20 имен людей, с которыми занимался преступной деятельностью.

Пэрис Хилтон — нарушение ПДД

Светская львица и наследница известной сети отелей была на пике популярности в начале 2000-х. Гламурная, роскошная и богатая — она блистала на красных дорожках и на телеэкране. И тем не менее образ "богатой и легкомысленной блондинки" нередко вызывал шутки и общественное презрение. Да и сама Пэрис давала поводы.
© РИА Новости / Анатолий МедведьАмериканская певица Пэрис Хилтон в Петербурге
Американская певица Пэрис Хилтон в Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Американская певица Пэрис Хилтон в Петербурге
Как правило, гламурная блондинка попадала на первые полосы таблоидов за езду в нетрезвом виде и другие нарушения правил дорожного движения. В итоге в мае 2007 года Пэрис за это была приговорена к 45 дням тюремного заключения.
Позже срок сократили до 23 дней. Знаменитая блондинка провела их в женской колонии Линвуда (штат Калифорния, США). Как признавалась сама Пэрис, все эти дни она много плакала, общалась с другими заключенными через вентиляцию и вела дневник.

Марта Стюарт — мошенничество с ценными бумагами

Телеведущая, писательница и бизнесвумен попала в беду в июне 2003 года. Автора нескольких поваренных книг-бестселлеров обвиняли в заговоре, мошенничестве с ценными бумагами и "воспрепятствовании правосудию". Через год, в июле 2004-го, предпринимательницу приговорили к пяти месяцам судебного заключения в колонии.
© AP Photo / Evan AgostiniПисательница и телеведущая Марта Стюарт
Писательница и телеведущая Марта Стюарт - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Evan Agostini
Писательница и телеведущая Марта Стюарт
Стюарт была освобождена в марте 2005 года, после чего провела еще пять месяцев под домашним арестом в своем поместье в США.
В отличие от многих знаменитостей, попавших в тюрьму, Стюарт совершила невероятное и смогла восстановить репутацию. Она написала несколько книг, запустила успешную программу, создала собственные марки вина и замороженных продуктов, даже подружилась со Снуп Доггом.
 
ШоубизСШАВладимир ДолинскийПэрис ХилтонИгорь ПетренкозвездыЗнаменитости
 
 
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