https://ria.ru/20230323/antonov-1859929106.html

Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон

Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон - РИА Новости, 23.03.2023

Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон

Страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T04:45

2023-03-23T04:45

2023-03-23T08:26

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так посол прокомментировал прозвучавшие со стороны администрации Белого дома заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном — это обычный тип вооружений, который применяется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности."Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. На Украину идет беспрерывный поток смертоносных вооружений, с помощью которого уничтожаются мирные граждане, жилые массивы, школы, больницы, детские сады", — констатировал Антонов.При этом посол обратил внимание на то, что негативные последствия использования таких боеприпасов "многократно подтверждены западными журналистами". При использовании таких боеприпасов оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична, поддается дезактивации и способна вызывать рак."Американцы это прекрасно знают, ведь они уже применяли эти вооружения в Ираке и Югославии. Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками", — напомнил глава дипмиссии.Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди пообещала передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Позже глава британского МИД Джеймс Клеверли выступил с утверждением, что передача Украине таких боеприпасов якобы не ведет к ядерной эскалации.

https://ria.ru/20230322/kadyrov-1859918962.html

https://ria.ru/20230321/antonov-1859330111.html

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