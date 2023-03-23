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Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон - РИА Новости, 23.03.2023
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04:45 23.03.2023 (обновлено: 08:26 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/antonov-1859929106.html
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон - РИА Новости, 23.03.2023
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
Страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T04:45
2023-03-23T08:26
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Так посол прокомментировал прозвучавшие со стороны администрации Белого дома заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном — это обычный тип вооружений, который применяется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности."Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. На Украину идет беспрерывный поток смертоносных вооружений, с помощью которого уничтожаются мирные граждане, жилые массивы, школы, больницы, детские сады", — констатировал Антонов.При этом посол обратил внимание на то, что негативные последствия использования таких боеприпасов "многократно подтверждены западными журналистами". При использовании таких боеприпасов оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична, поддается дезактивации и способна вызывать рак."Американцы это прекрасно знают, ведь они уже применяли эти вооружения в Ираке и Югославии. Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками", — напомнил глава дипмиссии.Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди пообещала передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Позже глава британского МИД Джеймс Клеверли выступил с утверждением, что передача Украине таких боеприпасов якобы не ведет к ядерной эскалации.
https://ria.ru/20230322/kadyrov-1859918962.html
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россия, сша, в мире, вашингтон (штат)
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат)
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон

Посол России Антонов: поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Страны Запада во главе с США, решив поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, предупредил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон", — приводит слова Антонова дипмиссия.

Так посол прокомментировал прозвучавшие со стороны администрации Белого дома заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном — это обычный тип вооружений, который применяется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.
"Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно. На Украину идет беспрерывный поток смертоносных вооружений, с помощью которого уничтожаются мирные граждане, жилые массивы, школы, больницы, детские сады", — констатировал Антонов.
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При этом посол обратил внимание на то, что негативные последствия использования таких боеприпасов "многократно подтверждены западными журналистами". При использовании таких боеприпасов оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична, поддается дезактивации и способна вызывать рак.
"Американцы это прекрасно знают, ведь они уже применяли эти вооружения в Ираке и Югославии. Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками", — напомнил глава дипмиссии.
Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди пообещала передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.
Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Позже глава британского МИД Джеймс Клеверли выступил с утверждением, что передача Украине таких боеприпасов якобы не ведет к ядерной эскалации.
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