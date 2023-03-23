https://ria.ru/20230323/abrams-1860182496.html

В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams

В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams - РИА Новости, 23.03.2023

В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams

США намерены поставлять Украине уже имеющиеся у Пентагона танки Abrams, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:55

2023-03-23T18:55

2023-03-23T19:20

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США намерены поставлять Украине уже имеющиеся у Пентагона танки Abrams, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.Штаты на этой неделе сообщили, что направят Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1 вместо обещанной ранее M1A2, чтобы ускорить поставки.В Пентагоне объясняли, что на отправку 30 Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, ллойд остин