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В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams - РИА Новости, 23.03.2023
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18:55 23.03.2023 (обновлено: 19:20 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/abrams-1860182496.html
В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams
В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams - РИА Новости, 23.03.2023
В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams
США намерены поставлять Украине уже имеющиеся у Пентагона танки Abrams, заявил американский министр обороны Ллойд Остин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:55
2023-03-23T19:20
в мире
сша
министерство обороны сша
украина
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США намерены поставлять Украине уже имеющиеся у Пентагона танки Abrams, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.Штаты на этой неделе сообщили, что направят Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1 вместо обещанной ранее M1A2, чтобы ускорить поставки.В Пентагоне объясняли, что на отправку 30 Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, ллойд остин
В мире, США, Министерство обороны США, Украина, Ллойд Остин
В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams

Глава Пентагона Остин уточнил, что США передадут Украине танки Abrams из запасов ведомства

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США намерены поставлять Украине уже имеющиеся у Пентагона танки Abrams, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
«

"Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки", — сказал он на слушаниях в конгрессе.

Штаты на этой неделе сообщили, что направят Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1 вместо обещанной ранее M1A2, чтобы ускорить поставки.
В Пентагоне объясняли, что на отправку 30 Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях.
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Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреСШАМинистерство обороны СШАУкраинаЛлойд Остин
 
 
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