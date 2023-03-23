В Пентагоне поменяли планы по передаче Украине танков Abrams
Глава Пентагона Остин уточнил, что США передадут Украине танки Abrams из запасов ведомства
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. США намерены поставлять Украине уже имеющиеся у Пентагона танки Abrams, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
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"Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки", — сказал он на слушаниях в конгрессе.
Штаты на этой неделе сообщили, что направят Киеву три десятка Abrams более старой модификации M1A1 вместо обещанной ранее M1A2, чтобы ускорить поставки.
В Пентагоне объясняли, что на отправку 30 Abrams M1A2 ушло бы около года, тогда как подготовить к передаче танки в модификации M1A1 можно уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".