https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859823677.html
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом - РИА Новости, 22.03.2023
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом
Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:42
2023-03-22T16:42
2023-03-22T16:42
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone. Он размышляет над серией из пяти альбомов. Подробностями о них он не захотел делиться, отметив лишь то, что последний из них видит как проект, рассчитанный на годы. Создавать его исполнитель хочет до конца своих дней и указать в завещании, что выйдет диск только после его смерти. У Ширана несколько премий "Грэмми". Слушатели знают его по трекам "Bad Habits", "The A Team", "Shape Of You" и другим. Ранее сообщалось о том, что фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни.
https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, эд ширан, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Музыка, Эд Ширан, Знаменитости, звезды
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом
Певец Эд Ширан задумал записать альбом и выпустить его посмертно
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал
в интервью Rolling Stone.
Он размышляет над серией из пяти альбомов. Подробностями о них он не захотел делиться, отметив лишь то, что последний из них видит как проект, рассчитанный на годы.
Создавать его исполнитель хочет до конца своих дней и указать в завещании, что выйдет диск только после его смерти.
У Ширана несколько премий "Грэмми". Слушатели знают его по трекам "Bad Habits", "The A Team", "Shape Of You" и другим.
Ранее сообщалось
о том, что фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни.
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