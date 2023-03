https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859823677.html

Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом

Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом - РИА Новости, 22.03.2023

Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом

Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:42

2023-03-22T16:42

2023-03-22T16:42

культура

новости культуры

музыка

эд ширан

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597693843_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_420bf538945277098e65e4ab0d61edd6.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone. Он размышляет над серией из пяти альбомов. Подробностями о них он не захотел делиться, отметив лишь то, что последний из них видит как проект, рассчитанный на годы. Создавать его исполнитель хочет до конца своих дней и указать в завещании, что выйдет диск только после его смерти. У Ширана несколько премий "Грэмми". Слушатели знают его по трекам "Bad Habits", "The A Team", "Shape Of You" и другим. Ранее сообщалось о том, что фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни.

https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, эд ширан, знаменитости, звезды