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Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом - РИА Новости, 22.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:42 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859823677.html
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом - РИА Новости, 22.03.2023
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом
Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:42
2023-03-22T16:42
культура
новости культуры
музыка
эд ширан
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звезды
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone. Он размышляет над серией из пяти альбомов. Подробностями о них он не захотел делиться, отметив лишь то, что последний из них видит как проект, рассчитанный на годы. Создавать его исполнитель хочет до конца своих дней и указать в завещании, что выйдет диск только после его смерти. У Ширана несколько премий "Грэмми". Слушатели знают его по трекам "Bad Habits", "The A Team", "Shape Of You" и другим. Ранее сообщалось о том, что фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни.
https://ria.ru/20230320/pesnyary-1859074564.html
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новости культуры, музыка, эд ширан, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Музыка, Эд Ширан, Знаменитости, звезды
Эд Ширан задумал выпустить посмертный альбом

Певец Эд Ширан задумал записать альбом и выпустить его посмертно

© AP Photo / Antonio CalanniЭд Ширан во время выступления
Эд Ширан во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Antonio Calanni
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эд Ширан хочет выпустить посмертный альбом. О решении он рассказал в интервью Rolling Stone.
Он размышляет над серией из пяти альбомов. Подробностями о них он не захотел делиться, отметив лишь то, что последний из них видит как проект, рассчитанный на годы.
Создавать его исполнитель хочет до конца своих дней и указать в завещании, что выйдет диск только после его смерти.
У Ширана несколько премий "Грэмми". Слушатели знают его по трекам "Bad Habits", "The A Team", "Shape Of You" и другим.
Ранее сообщалось о том, что фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни.
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