https://ria.ru/20230322/zerno-1859888487.html

Польша попросила ЕС помочь освободить хранилища от украинского зерна

Польша попросила ЕС помочь освободить хранилища от украинского зерна - РИА Новости, 22.03.2023

Польша попросила ЕС помочь освободить хранилища от украинского зерна

Польша просит Европейскую комиссию помочь освободить хранилища от украинского зерна до очередной уборочной кампании, заявил министр сельского хозяйства и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:33

2023-03-22T19:33

2023-03-22T19:33

экономика

польша

украина

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евросоюз

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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Польша просит Европейскую комиссию помочь освободить хранилища от украинского зерна до очередной уборочной кампании, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Хенрик Ковальчик в ходе Европейского сельскохозяйственного форума. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. "Помощь должна компенсировать цены, в то же время цены на мировых рынках опять снизились. А вторая проблема – это склады. Мы будем организовывать скупку и экспорт очень интенсивно. В данный момент мы готовимся, если мы говорим об африканских странах, вывезти из Польши то, что является излишками до уборочной", - сказал Ковальчик. "Речь идет о том, чтобы до уборочной склады были готовы к приему нового зерна", - пояснил он. Польский министр заявил, что ожидает в данном вопросе серьезной помощи от Европейской комиссии. "Я понимаю, что закрытие границы в нынешней ситуации будет очень трудным. Важно, чтобы мы как можно успешнее пробовали перевозить это зерно транзитом. Этот тот момент, где мы будем ожидать очень выразительной помощи Европейской комиссии, ибо в ином случае не все зерно выедет из Польши, а это было бы проблемой перед уборочной", - сказал он. "Приграничные страны были нами мобилизованы, но мы хотели бы еще включить в эту деятельность Европейскую комиссию, чтобы, во-первых, сделать возможным экспорт, а во-вторых, чтобы очередное зерно, которое должно было бы к нам прийти, было уже проблемой Европейской комиссии", - заключил Ковальчик.

https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html

https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

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экономика, польша, украина, еврокомиссия, в мире, евросоюз