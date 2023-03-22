https://ria.ru/20230322/zemletryasenie-1859892228.html

В Аргентине произошло землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение - РИА Новости, 22.03.2023

В Аргентине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано на севере Аргентины, оно ощущалось в столице провинции Жужуй, следует из сообщения национальной сейсмологической... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:53

2023-03-22T19:53

2023-03-22T19:53

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аргентина

сан-сальвадор (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано на севере Аргентины, оно ощущалось в столице провинции Жужуй, следует из сообщения национальной сейсмологической службы и данных очевидцев, поделившихся своими наблюдениями с РИА Новости. "Толчки произошли в 13.00 (19.09 мск) магнитудой 6,4 на глубине 227 километров в 163 километрах на северо-западе от Сан-Сальвадора (столица провинции - ред)", - говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости один из жителей Сан-Сальвадора Педро, толчки ощущались, но не сильно. Памела, жительница городка Эль-Кармен, который находится в 25 километрах к югу от столицы, сказала, что вообще не почувствовала землетрясения. По данным сейсмологической службы Чили, с которой граничит Аргентина, на севере этой страны были также зарегистрированы толчки магнитудой 6,1. Служба назвала их землетрясением средней интенсивности. О разрушениях и возможных пострадавших в обеих странах не сообщается. Подземные толчки являются нормой для этого региона. Там проходит Тихоокеанский " огненный пояс " - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в " огненном кольце" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20230321/zemletryasenie-1859628382.html

https://ria.ru/20230321/zemletryasenie-1859642774.html

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сан-сальвадор (город)

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в мире, аргентина, сан-сальвадор (город), чили