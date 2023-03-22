https://ria.ru/20230322/yazyk-1859880912.html

Санду одобрила признание румынского языка государственным

Санду одобрила признание румынского языка государственным - РИА Новости, 22.03.2023

Санду одобрила признание румынского языка государственным

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, согласно которому государственным языком республики становится румынский. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:03

2023-03-22T19:03

2023-03-22T19:47

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, согласно которому государственным языком республики становится румынский.Глава государства подчеркнула, что молдаване говорят на одном из официальных языков Евросоюза. Она выразила уверенность, что румынский язык сможет стать "катализатором консолидации общества"."Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Молдавии, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одну цель — разделить нас. И это потому, что, как только вы разделили нацию, вам легче ее подчинить и контролировать", — подчеркнула Санду. Парламент страны в минувший четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправку внесут даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в Основном законе страны отмечено, что государственным языком является молдавский. По мнению Конституционного суда, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858807408.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, румыния