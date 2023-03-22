https://ria.ru/20230322/yazva-1859883928.html
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 22.03.2023
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:16
2023-03-22T19:16
2023-03-22T21:53
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Специалисты управления начали эпидемиологическое расследование. В частности, они организовали комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания мужчины провели дезинфекцию.Пациента госпитализировали в одно из лечебных учреждений Подмосковья.В свою очередь, администрация Сергиево-Посадского округа сообщила в Telegram-канале, что пациента с подозрением на сибирскую язву доставили в инфекционное отделение районной больницы. Там также подчеркнули, что до получения результатов анализов "выводы делать рано".Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека. Она характеризуется септицемией, поражением кожи, кишечника, легких и миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России зарегистрировали в июне 2022 года в Ставропольском крае.
https://ria.ru/20230310/zika-1857069653.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Роспотребнадзор: в Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву