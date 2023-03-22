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В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 22.03.2023
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19:16 22.03.2023 (обновлено: 21:53 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/yazva-1859883928.html
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 22.03.2023
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:16
2023-03-22T21:53
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Специалисты управления начали эпидемиологическое расследование. В частности, они организовали комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания мужчины провели дезинфекцию.Пациента госпитализировали в одно из лечебных учреждений Подмосковья.В свою очередь, администрация Сергиево-Посадского округа сообщила в Telegram-канале, что пациента с подозрением на сибирскую язву доставили в инфекционное отделение районной больницы. Там также подчеркнули, что до получения результатов анализов "выводы делать рано".Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека. Она характеризуется септицемией, поражением кожи, кишечника, легких и миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России зарегистрировали в июне 2022 года в Ставропольском крае.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Роспотребнадзор: в Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

© Public domain/CDCМикрофотография бацилл сибирской язвы
Микрофотография бацилл сибирской язвы
© Public domain/CDC
Микрофотография бацилл сибирской язвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«

"Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Чувашии", — говорится в заявлении.

Специалисты управления начали эпидемиологическое расследование. В частности, они организовали комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания мужчины провели дезинфекцию.
Пациента госпитализировали в одно из лечебных учреждений Подмосковья.
В свою очередь, администрация Сергиево-Посадского округа сообщила в Telegram-канале, что пациента с подозрением на сибирскую язву доставили в инфекционное отделение районной больницы. Там также подчеркнули, что до получения результатов анализов "выводы делать рано".
Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека. Она характеризуется септицемией, поражением кожи, кишечника, легких и миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России зарегистрировали в июне 2022 года в Ставропольском крае.
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Московская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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