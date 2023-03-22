https://ria.ru/20230322/vzyatka-1859742484.html

Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве

Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 22.03.2023

Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве

Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:27

2023-03-22T12:27

2023-03-22T12:40

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

россия

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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда."Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей", - заявил следователь в ходе судебного заседания.Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

https://ria.ru/20230315/vzyatka-1858119119.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия