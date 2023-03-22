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Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 22.03.2023
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12:27 22.03.2023 (обновлено: 12:40 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/vzyatka-1859742484.html
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 22.03.2023
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве
Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:27
2023-03-22T12:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
россия
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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда."Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей", - заявил следователь в ходе судебного заседания.Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Россия
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве

Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве на 28 миллионов рублей

© Фото : РосгвардияГенерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий
Генерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Росгвардия
Генерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий. Архивное фото
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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда.
"Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей", - заявил следователь в ходе судебного заседания.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияРоссия
 
 
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