https://ria.ru/20230322/vzyatka-1859742484.html
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 22.03.2023
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве
Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:27
2023-03-22T12:27
2023-03-22T12:40
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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда."Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей", - заявил следователь в ходе судебного заседания.Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
https://ria.ru/20230315/vzyatka-1858119119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Россия
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве
Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взяточничестве на 28 миллионов рублей
БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда.
"Драгомирецкому вменяется два эпизода получения взяток на общую сумму 28 миллионов рублей", - заявил следователь в ходе судебного заседания.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
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