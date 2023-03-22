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Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах - РИА Новости, 22.03.2023
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23:26 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/vzryvy-1859917689.html
Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах
Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах - РИА Новости, 22.03.2023
Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах
В правительстве Курской области в связи с появлением информации о взрыве сообщили, что оперативные и специальные службы не зафиксировали происшествий в Курске. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T23:26
2023-03-22T23:26
курская область
курск
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. В правительстве Курской области в связи с появлением информации о взрыве сообщили, что оперативные и специальные службы не зафиксировали происшествий в Курске. В соцсетях распространились видеозапись, на которых слышен звук, похожий на взрыв. Авторы утверждали, что его было слышно со стороны аэродрома Курска. "С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы", — сообщили в телеграм-канале правительства Курской области.
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курская область, курск
Курская область, Курск
Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах

Правительство региона опровергло сообщения о взрывах в Курске

© Depositphotos.com / IvantsovКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Depositphotos.com / Ivantsov
Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. В правительстве Курской области в связи с появлением информации о взрыве сообщили, что оперативные и специальные службы не зафиксировали происшествий в Курске.
В соцсетях распространились видеозапись, на которых слышен звук, похожий на взрыв. Авторы утверждали, что его было слышно со стороны аэродрома Курска.
"С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы", — сообщили в телеграм-канале правительства Курской области.
Досмотр автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Курской области усилили досмотр автомобилей
16 марта, 21:41
 
Курская областьКурск
 
 
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