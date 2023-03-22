https://ria.ru/20230322/vzryvy-1859917689.html

Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах

Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах - РИА Новости, 22.03.2023

Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах

В правительстве Курской области в связи с появлением информации о взрыве сообщили, что оперативные и специальные службы не зафиксировали происшествий в Курске. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T23:26

2023-03-22T23:26

2023-03-22T23:26

курская область

курск

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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. В правительстве Курской области в связи с появлением информации о взрыве сообщили, что оперативные и специальные службы не зафиксировали происшествий в Курске. В соцсетях распространились видеозапись, на которых слышен звук, похожий на взрыв. Авторы утверждали, что его было слышно со стороны аэродрома Курска. "С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы", — сообщили в телеграм-канале правительства Курской области.

https://ria.ru/20230316/dosmotr-1858449375.html

курская область

курск

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курская область, курск