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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье

Украинский телеканал 5.ua сообщает, что повторный взрыв прогремел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:23

2023-03-22T13:23

2023-03-22T13:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинский телеканал 5.ua сообщает, что повторный взрыв прогремел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога, также о взрыве в Херсоне сообщают жители города. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Под контролем Украины также остается областной центр Запорожской области - город Запорожье. "Сообщается о повторном взрыве в Запорожье. Местные жители также сообщили о взрыве в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Воздушная тревога в Запорожье объявлена с 9.40 мск. Информации о том, где произошел взрыв, нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858679187.html

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в мире, херсон, запорожье, вооруженные силы рф, херсонская область