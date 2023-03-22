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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/vzryvy-1859764058.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье
Украинский телеканал 5.ua сообщает, что повторный взрыв прогремел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:23
2023-03-22T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
запорожье
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинский телеканал 5.ua сообщает, что повторный взрыв прогремел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога, также о взрыве в Херсоне сообщают жители города. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Под контролем Украины также остается областной центр Запорожской области - город Запорожье. "Сообщается о повторном взрыве в Запорожье. Местные жители также сообщили о взрыве в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Воздушная тревога в Запорожье объявлена с 9.40 мск. Информации о том, где произошел взрыв, нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858679187.html
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в мире, херсон, запорожье, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Запорожье

Телеканал 5.ua сообщил о повторных взрывах в подконтрольном Украине Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинский телеканал 5.ua сообщает, что повторный взрыв прогремел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, в регионе звучит воздушная тревога, также о взрыве в Херсоне сообщают жители города.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Под контролем Украины также остается областной центр Запорожской области - город Запорожье.
"Сообщается о повторном взрыве в Запорожье. Местные жители также сообщили о взрыве в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
Воздушная тревога в Запорожье объявлена с 9.40 мск. Информации о том, где произошел взрыв, нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонЗапорожьеВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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