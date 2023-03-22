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В ЛНР мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве - РИА Новости, 22.03.2023
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13:24 22.03.2023
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В ЛНР мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве
В ЛНР мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве - РИА Новости, 22.03.2023
В ЛНР мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве
Житель поселка Калиново Луганской народной республики лишился стопы после того, как во вторник подорвался на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:24
2023-03-22T13:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
первомайск
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Житель поселка Калиново Луганской народной республики лишился стопы после того, как во вторник подорвался на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Лугань, где ранее проходила линия соприкосновения с украинскими войсками, сообщил РИА Новости глава администрации города Первомайск Сергей Колягин. В начале марта Колягин заявлял, что два человека подорвались на минах в один день в районе населенного пункта Золотое-5 в ЛНР, где ранее проходила линия боевого соприкосновения. "Вчера в бывшей зоне разграничения на берегу реки Лугань на неустановленном взрывном устройстве подорвался житель поселка Калиново, мужчина 1960 года рождения", - рассказал глава местной администрации. По его данным, в результате взрыва мужчина лишился стопы. "После оказания медицинской помощи в палате интенсивной терапии его состояние стабилизировалось, на данный момент он находится в травматологическом отделении Первомайской центральной городской многопрофильной больницы", - дополнил Колягин. Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230321/obstrel-1859461724.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, первомайск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Первомайск, Происшествия
В ЛНР мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В ЛНР мирный житель лишился стопы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Житель поселка Калиново Луганской народной республики лишился стопы после того, как во вторник подорвался на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Лугань, где ранее проходила линия соприкосновения с украинскими войсками, сообщил РИА Новости глава администрации города Первомайск Сергей Колягин.
В начале марта Колягин заявлял, что два человека подорвались на минах в один день в районе населенного пункта Золотое-5 в ЛНР, где ранее проходила линия боевого соприкосновения.
"Вчера в бывшей зоне разграничения на берегу реки Лугань на неустановленном взрывном устройстве подорвался житель поселка Калиново, мужчина 1960 года рождения", - рассказал глава местной администрации.
По его данным, в результате взрыва мужчина лишился стопы.
"После оказания медицинской помощи в палате интенсивной терапии его состояние стабилизировалось, на данный момент он находится в травматологическом отделении Первомайской центральной городской многопрофильной больницы", - дополнил Колягин.
Первомайск и близлежащие районы с 2014 года регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПервомайскПроисшествия
 
 
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