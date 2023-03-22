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Bloomberg: взгляды Илона Маска на украинский конфликт мешают Белому дому

Bloomberg: взгляды Илона Маска на украинский конфликт мешают Белому дому - РИА Новости, 22.03.2023

Bloomberg: взгляды Илона Маска на украинский конфликт мешают Белому дому

Позиция Илона Маска по Украине и расширение влияния его социальной сети Twitter стали проблемой для Белого дома, пишет Bloomberg. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T04:12

2023-03-22T04:12

2023-03-22T10:38

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Позиция Илона Маска по Украине и расширение влияния его социальной сети Twitter стали проблемой для Белого дома, пишет Bloomberg.По словам авторов, под контролем предпринимателя находятся пять компаний в разных отраслях, которые "в той или иной степени пересекаются с правительством", что дает бизнесмену огромное глобальное влияние.Так, например, компания Маска SpaceX сотрудничает с NASA, а электромобили Tesla составляют основу экологической программы Байдена. Однако, по заявлению авторов материала, "больше всего изжоги" у лидера США вызывает Twitter.Помимо всего прочего, в Вашингтоне опасаются огромного влияния предпринимателя на ход событий на Украине. Как говорится в материале, Маск в одностороннем порядке решает, как ВСУ могут использовать спутниковую систему Starlink. Эти полномочия, сообщает агентство, близки к президентским и нетипичны для американского оборонного подрядчика.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Самое большое покрытие в Европе — на Украине, она получила более 20 тысяч терминалов. Их активно используют ВСУ.В середине февраля Маск заявил, что не допустит, чтобы аппараты его компании послужили эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.Также в конце октября предприниматель закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20230228/mask-1854748470.html

https://ria.ru/20230226/perevorot-1854356426.html

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в мире, технологии, россия, украина, илон маск, twitter, вооруженные силы украины, spacex, китай