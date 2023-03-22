https://ria.ru/20230322/vyzov-1859834582.html
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США - РИА Новости, 22.03.2023
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США
Конкуренция с Россией и Китаем - главный вызов для США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:53
2023-03-22T16:53
2023-03-22T16:53
в мире
сша
китай
россия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Конкуренция с Россией и Китаем - главный вызов для США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мир после "холодной войны" закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее. США видят будущее позитивным: свободный, безопасный, преуспевающий и открытый мир. Бюджет поможет нам продвинуть это видение и решить наиболее важные для американского народа вопросы", - говорится в обнародованных показаниях Блинкена перед комитетом сената по ассигнованиям, который в среду будет рассматривать бюджетный запрос на следующий год от внешнеполитического ведомства. Как заявил Блинкен, Россия и Китай - "первые в списке" вызовов для США и являются "стратегическими конкурентами". От РФ исходит "непосредственная, острая угроза", КНР представляет долгосрочный вызов, заявил Блинкен. По его словам, момент сейчас переломный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Россия, Энтони Блинкен
Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США
Госсекретарь США Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для страны
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Конкуренция с Россией и Китаем - главный вызов для США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мир после "холодной войны" закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее. США видят будущее позитивным: свободный, безопасный, преуспевающий и открытый мир. Бюджет поможет нам продвинуть это видение и решить наиболее важные для американского народа вопросы", - говорится в обнародованных показаниях Блинкена перед комитетом сената по ассигнованиям, который в среду будет рассматривать бюджетный запрос на следующий год от внешнеполитического ведомства.
Как заявил Блинкен, Россия и Китай - "первые в списке" вызовов для США и являются "стратегическими конкурентами". От РФ исходит "непосредственная, острая угроза", КНР представляет долгосрочный вызов, заявил Блинкен. По его словам, момент сейчас переломный.
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