https://ria.ru/20230322/vybory-1859752544.html
Лукашенко предупредил, что президентские выборы 2024 года будут непростыми
Лукашенко предупредил, что президентские выборы 2024 года будут непростыми - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко предупредил, что президентские выборы 2024 года будут непростыми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в 2024 году выборы в стране не будут простыми, потому что выехавшая за рубеж оппозиция... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:55
2023-03-22T12:55
2023-03-22T15:40
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в 2024 году выборы в стране не будут простыми, потому что выехавшая за рубеж оппозиция готовится к силовым действиям.Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента."Да, у нас начало 2024 года будет непростое. Мы справимся с этим, но расслабляться не надо, потому что эти мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен наиболее активных человек,… готовятся", - сказал Лукашенко журналистам.По его словам, представители радикальной оппозиции за рубежом вынашивают сейчас планы терактов, чтобы "заработать деньги, показать своим спонсорам, что они умеют не просто в телеграм-каналах поститься". "А цель одна - война, они пробовали и так и эдак, мятеж, цветные революции, война в СМИ. Но остался только один рычаг, чтобы попробовать, - взять оружие", - сказал Лукашенко.Президент особо подчеркнул, что белорусские правоохранители знают о сторонниках радикальных действий из числа белорусской оппозиции, в том числе о формированиях в Литве, Польше, на Украине. "Знаем, как они готовятся. Сейчас вот начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, то их время сочтено. Вот они и пытаются доказать, что они что-то могут. И все это – под выборы в 2024 году", - продолжил глава государства.Он напомнил, что следом за единым днем голосования начнется выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание, а через некоторое время страна перейдет в президентскую кампанию. "Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности людей. А остальное - пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь - господь с вами, попробуйте", - сказал Лукашенко.Вместе с тем он добавил, что в последнее время белорусы стали по-другому смотреть на ситуацию в стране и вокруг нее. "Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине... У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально", - добавил Лукашенко.При этом президент Белоруссии призвал граждан республики сплотиться со спецслужбами и силовиками в вопросах безопасности, проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях в соответствующие органы.
https://ria.ru/20230306/tikhanovskaya-1856145098.html
https://ria.ru/20221016/terakty-1824425056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Лукашенко предупредил, что президентские выборы 2024 года будут непростыми
Лукашенко: сбежавшая оппозиция готовится к силовым действиям во время выборов 2024 года
МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в 2024 году выборы в стране не будут простыми, потому что выехавшая за рубеж оппозиция готовится к силовым действиям.
Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.
"Да, у нас начало 2024 года будет непростое. Мы справимся с этим, но расслабляться не надо, потому что эти мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен наиболее активных человек,… готовятся", - сказал Лукашенко журналистам.
По его словам, представители радикальной оппозиции за рубежом вынашивают сейчас планы терактов, чтобы "заработать деньги, показать своим спонсорам, что они умеют не просто в телеграм-каналах поститься". "А цель одна - война, они пробовали и так и эдак, мятеж, цветные революции, война в СМИ. Но остался только один рычаг, чтобы попробовать, - взять оружие", - сказал Лукашенко.
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Президент особо подчеркнул, что белорусские правоохранители знают о сторонниках радикальных действий из числа белорусской оппозиции, в том числе о формированиях в Литве, Польше, на Украине. "Знаем, как они готовятся. Сейчас вот начали активничать. Если им сейчас деньги не дадут, то их время сочтено. Вот они и пытаются доказать, что они что-то могут. И все это – под выборы в 2024 году", - продолжил глава государства.
Он напомнил, что следом за единым днем голосования начнется выдвижение делегатов во Всебелорусское народное собрание, а через некоторое время страна перейдет в президентскую кампанию. "Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности людей. А остальное - пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь - господь с вами, попробуйте", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем он добавил, что в последнее время белорусы стали по-другому смотреть на ситуацию в стране и вокруг нее. "Я не хочу, чтобы было так, как сегодня в Украине... У меня дети, у многих из вас дети. Хотелось бы, чтобы дети жили нормально", - добавил Лукашенко.
При этом президент Белоруссии призвал граждан республики сплотиться со спецслужбами и силовиками в вопросах безопасности, проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях в соответствующие органы.
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