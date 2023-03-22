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Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков
Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков
Эксперты ядерной пятерки недавно провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков, но полноценных переговоров между ядерными державами нет из-за... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:45
2023-03-22T10:45
2023-03-22T10:45
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эксперты ядерной пятерки недавно провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков, но полноценных переговоров между ядерными державами нет из-за неконструктивной позиции США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "КНР некоторое время назад выступила в качестве координатора этой работы в формате "пятерки", но переговоров в прямом смысле сейчас просто нет. И отсутствуют они из-за того, что позицию отрицания необходимости диалога с Россией по стратегической стабильности занимают США", - добавил он.
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оаэ, россия, сергей рябков, сша
ОАЭ, Россия, Сергей Рябков, США
Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков
Рябков: эксперты ядерной пятерки провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков