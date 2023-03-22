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Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
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10:45 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/vstrecha-1859703346.html
Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков
Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков
Эксперты ядерной пятерки недавно провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков, но полноценных переговоров между ядерными державами нет из-за... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:45
2023-03-22T10:45
оаэ
россия
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эксперты ядерной пятерки недавно провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков, но полноценных переговоров между ядерными державами нет из-за неконструктивной позиции США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "КНР некоторое время назад выступила в качестве координатора этой работы в формате "пятерки", но переговоров в прямом смысле сейчас просто нет. И отсутствуют они из-за того, что позицию отрицания необходимости диалога с Россией по стратегической стабильности занимают США", - добавил он.
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оаэ, россия, сергей рябков, сша
ОАЭ, Россия, Сергей Рябков, США
Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков

Рябков: эксперты ядерной пятерки провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эксперты ядерной пятерки недавно провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков, но полноценных переговоров между ядерными державами нет из-за неконструктивной позиции США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Есть действующий формат - формат ядерной пятерки, где не так давно собрались эксперты. Произошло это в ОАЭ, они обсуждали проблематику сокращения ядерных рисков. Есть налаженные формы обсуждения доктринальных аспектов, касающихся ядерного оружия. Это важно, ценно, полезно, Китайская Народная Республика там участвует очень активно", - сказал Рябков журналистам.
"КНР некоторое время назад выступила в качестве координатора этой работы в формате "пятерки", но переговоров в прямом смысле сейчас просто нет. И отсутствуют они из-за того, что позицию отрицания необходимости диалога с Россией по стратегической стабильности занимают США", - добавил он.
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21 марта, 18:45
 
ОАЭРоссияСергей РябковСША
 
 
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