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Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков

Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023

Эксперты ядерной пятерки недавно встречались в ОАЭ, заявил Рябков

Эксперты ядерной пятерки недавно провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков, но полноценных переговоров между ядерными державами нет из-за... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:45

2023-03-22T10:45

2023-03-22T10:45

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сергей рябков

сша

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Эксперты ядерной пятерки недавно провели в ОАЭ встречу по теме сокращения ядерных рисков, но полноценных переговоров между ядерными державами нет из-за неконструктивной позиции США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "КНР некоторое время назад выступила в качестве координатора этой работы в формате "пятерки", но переговоров в прямом смысле сейчас просто нет. И отсутствуют они из-за того, что позицию отрицания необходимости диалога с Россией по стратегической стабильности занимают США", - добавил он.

https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859581976.html

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оаэ, россия, сергей рябков, сша