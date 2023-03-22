https://ria.ru/20230322/vskrytie-1859817474.html

В РПЦ прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре

В РПЦ прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 22.03.2023

В РПЦ прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре

Действия комиссии украинских властей с мощами в Киево-Печерской лавре не менее кощунственны, чем аналогичная кампания по вскрытию мощей святых, проводившаяся... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:23

2023-03-22T16:23

2023-03-22T16:23

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Действия комиссии украинских властей с мощами в Киево-Печерской лавре не менее кощунственны, чем аналогичная кампания по вскрытию мощей святых, проводившаяся большевиками столетие назад, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее в среду комиссия министерства культуры Украины, которая во вторник начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, завершила осмотр ближних и дальних пещер. По данным УПЦ, члены комиссии в присутствии представителей лавры осматривали мощи печерских угодников и раки, в которых они покоятся, в спокойной рабочей обстановке "безо всяких манипуляций". "Мощи вскрывают как будто не для "разоблачения церковников", а для надлежащего учета и инвентаризации. Но разве менее кощунственными от этого становятся действия бескультурного министерства культуры, не имеющего уважения к Церкви как многовековой хранительнице народной памяти, а также государственной службы по этнополитике и свободе совести, руководимой потерявшим всякую совесть адептом "научного атеизма" советских времен Виктором Еленским, менее всего уважающим свободу", – сказал РИА Новости советник патриарха. Это, отметил он, проходит на фоне показной и фальшивой "декоммунизации". В реальности же, по его мнению, происходит возвращение к практике действий государственных органов периода коммунистического воинствующего безбожия. "Кампания по "вскрытию мощей" и превращению их в музейные экспонаты в истории нашей Церкви уже была более ста лет назад, в годы антихристианских гонений, мы это проходили", – добавил Балашов. "Взывать к разуму новых гонителей, призывать их не оскорблять верующий народ собственной страны, увещевать, что себе же во вред замахиваются на святыни, — очевидно бесполезно. Но как же не стыдно западным покровителям нынешнего украинского режима, столько лет утверждавшим, что они отстаивают идеалы свободы, а теперь покрывающим и оправдывающим явное попрание этих идеалов?" – заключил протоиерей. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.

https://ria.ru/20230321/lavra-1859547182.html

https://ria.ru/20230321/badmaev-1859562168.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц