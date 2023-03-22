https://ria.ru/20230322/volodin-1859703500.html

Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин

Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин - РИА Новости, 22.03.2023

Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:46

2023-03-22T10:46

2023-03-22T11:22

политика

госдума рф

вячеслав володин

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным, но ответственным."За последние годы, надо отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивным. Причем он, с одной стороны, сложнее, с другой - более ответственный", - отметил Володин, выразив слова благодарности Мишустину."Сегодня Государственная Дума, в соответствии с новыми полномочиями, утверждает министров, вице-премьеров, председателей правительства. Это значит, что мы должны чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения", - подчеркнул Володин.Спикер Думы напомнил о предстоящем отчете кабмина, выразив надежду, что по его итогам работа законодательной и исполнительной власти будет еще эффективнее.Вячеслав Володин сообщил, что к отчету кабмина в ГД поступило около 20 тысяч вопросов.Спикер ГД отметил, что вопросы будут сформированы в отдельные блоки для того, чтобы обсудить их как с министрами и вице-премьерами, так и с премьер-министром России.Спикер ГД, говоря о предстоящем отчете кабмина, добавил, что ожидается большой, серьезный разговор, чему будет посвящено все пленарное заседание в четверг. К этому диалогу подключат региональные парламенты, представителей деловых сообществ, профсоюзов, добавил он.Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта. Ранее Мишустин завершил серию встреч с думскими фракциями, которые проходят накануне отчета.

https://ria.ru/20230315/ekonomika-1858108580.html

https://ria.ru/20230313/otchet-1857621225.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин