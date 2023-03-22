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Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин - РИА Новости, 22.03.2023
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10:46 22.03.2023 (обновлено: 11:22 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/volodin-1859703500.html
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин - РИА Новости, 22.03.2023
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:46
2023-03-22T11:22
политика
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным, но ответственным."За последние годы, надо отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивным. Причем он, с одной стороны, сложнее, с другой - более ответственный", - отметил Володин, выразив слова благодарности Мишустину."Сегодня Государственная Дума, в соответствии с новыми полномочиями, утверждает министров, вице-премьеров, председателей правительства. Это значит, что мы должны чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения", - подчеркнул Володин.Спикер Думы напомнил о предстоящем отчете кабмина, выразив надежду, что по его итогам работа законодательной и исполнительной власти будет еще эффективнее.Вячеслав Володин сообщил, что к отчету кабмина в ГД поступило около 20 тысяч вопросов.Спикер ГД отметил, что вопросы будут сформированы в отдельные блоки для того, чтобы обсудить их как с министрами и вице-премьерами, так и с премьер-министром России.Спикер ГД, говоря о предстоящем отчете кабмина, добавил, что ожидается большой, серьезный разговор, чему будет посвящено все пленарное заседание в четверг. К этому диалогу подключат региональные парламенты, представителей деловых сообществ, профсоюзов, добавил он.Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта. Ранее Мишустин завершил серию встреч с думскими фракциями, которые проходят накануне отчета.
https://ria.ru/20230315/ekonomika-1858108580.html
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политика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: к отчету правительства в Госдуме поступило около 20 тысяч вопросов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным, но ответственным.
"За последние годы, надо отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивным. Причем он, с одной стороны, сложнее, с другой - более ответственный", - отметил Володин, выразив слова благодарности Мишустину.
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"Сегодня Государственная Дума, в соответствии с новыми полномочиями, утверждает министров, вице-премьеров, председателей правительства. Это значит, что мы должны чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения", - подчеркнул Володин.
Спикер Думы напомнил о предстоящем отчете кабмина, выразив надежду, что по его итогам работа законодательной и исполнительной власти будет еще эффективнее.
«
"Мы надеемся, что итогом этого разговора будет еще большая эффективность в работе исполнительной и законодательной власти", - добавил Володин.
Вячеслав Володин сообщил, что к отчету кабмина в ГД поступило около 20 тысяч вопросов.
«

"Их (вопросов – ред.) поступило много. Мы запустили свои средства коммуникации, вот если брать анализ всех, которые сегодня принимают обращения - и социальные сети, и приемные наши, - их (вопросов) количество около 20 тысяч", - сказал Володин.

Спикер ГД отметил, что вопросы будут сформированы в отдельные блоки для того, чтобы обсудить их как с министрами и вице-премьерами, так и с премьер-министром России.
«
"У нас работают аналитические структуры, которые формируют их (вопросы – ред.) уже по отдельным блокам с тем, чтобы мы могли обсудить их как с министрами, с вице-премьерами, но и, конечно, готовимся к встрече с вами для того, чтобы уже в ходе диалога с председателем правительства мы смогли получить ответы на вопросы, волнующие граждан", - добавил Володин в ходе встречи с Мишустиным.
Спикер ГД, говоря о предстоящем отчете кабмина, добавил, что ожидается большой, серьезный разговор, чему будет посвящено все пленарное заседание в четверг. К этому диалогу подключат региональные парламенты, представителей деловых сообществ, профсоюзов, добавил он.
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта. Ранее Мишустин завершил серию встреч с думскими фракциями, которые проходят накануне отчета.
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ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинМихаил Мишустин
 
 
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