https://ria.ru/20230322/volodin-1859703500.html
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин - РИА Новости, 22.03.2023
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:46
2023-03-22T10:46
2023-03-22T11:22
политика
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным, но ответственным."За последние годы, надо отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивным. Причем он, с одной стороны, сложнее, с другой - более ответственный", - отметил Володин, выразив слова благодарности Мишустину."Сегодня Государственная Дума, в соответствии с новыми полномочиями, утверждает министров, вице-премьеров, председателей правительства. Это значит, что мы должны чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения", - подчеркнул Володин.Спикер Думы напомнил о предстоящем отчете кабмина, выразив надежду, что по его итогам работа законодательной и исполнительной власти будет еще эффективнее.Вячеслав Володин сообщил, что к отчету кабмина в ГД поступило около 20 тысяч вопросов.Спикер ГД отметил, что вопросы будут сформированы в отдельные блоки для того, чтобы обсудить их как с министрами и вице-премьерами, так и с премьер-министром России.Спикер ГД, говоря о предстоящем отчете кабмина, добавил, что ожидается большой, серьезный разговор, чему будет посвящено все пленарное заседание в четверг. К этому диалогу подключат региональные парламенты, представителей деловых сообществ, профсоюзов, добавил он.Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта. Ранее Мишустин завершил серию встреч с думскими фракциями, которые проходят накануне отчета.
https://ria.ru/20230315/ekonomika-1858108580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин
Диалог с правительством стал более конструктивным, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: к отчету правительства в Госдуме поступило около 20 тысяч вопросов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что диалог с правительством стал более конструктивным - сложным, но ответственным.
"За последние годы, надо отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивным. Причем он, с одной стороны, сложнее, с другой - более ответственный", - отметил Володин, выразив слова благодарности Мишустину.
Мишустин рассказал, что потребуется для выведения экономики на новые рубежи
"Сегодня Государственная Дума, в соответствии с новыми полномочиями, утверждает министров, вице-премьеров, председателей правительства. Это значит, что мы должны чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения", - подчеркнул Володин.
Спикер Думы напомнил о предстоящем отчете кабмина, выразив надежду, что по его итогам работа законодательной и исполнительной власти будет еще эффективнее.
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"Мы надеемся, что итогом этого разговора будет еще большая эффективность в работе исполнительной и законодательной власти", - добавил Володин.
Вячеслав Володин сообщил, что к отчету кабмина в ГД поступило около 20 тысяч вопросов.
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"Их (вопросов – ред.) поступило много. Мы запустили свои средства коммуникации, вот если брать анализ всех, которые сегодня принимают обращения - и социальные сети, и приемные наши, - их (вопросов) количество около 20 тысяч", - сказал Володин.
Спикер ГД отметил, что вопросы будут сформированы в отдельные блоки для того, чтобы обсудить их как с министрами и вице-премьерами, так и с премьер-министром России.
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"У нас работают аналитические структуры, которые формируют их (вопросы – ред.) уже по отдельным блокам с тем, чтобы мы могли обсудить их как с министрами, с вице-премьерами, но и, конечно, готовимся к встрече с вами для того, чтобы уже в ходе диалога с председателем правительства мы смогли получить ответы на вопросы, волнующие граждан", - добавил Володин в ходе встречи с Мишустиным.
Спикер ГД, говоря о предстоящем отчете кабмина, добавил, что ожидается большой, серьезный разговор, чему будет посвящено все пленарное заседание в четверг. К этому диалогу подключат региональные парламенты, представителей деловых сообществ, профсоюзов, добавил он.
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта. Ранее Мишустин завершил серию встреч с думскими фракциями, которые проходят накануне отчета.
Отчет правительства в Госдуме займет около четырех часов, сообщил источник