Рейтинг@Mail.ru
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 22.03.2023 (обновлено: 17:06 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/vodomety-1859797455.html
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков - РИА Новости, 22.03.2023
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков
Протесты рыбаков в городе Ренн на западе Франции переросли в ожесточенные стычки с полицией, сообщило издание Ouest-France. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:19
2023-03-22T17:06
франция
в мире
ренн
бретань
элизабет борн
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858485047_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_b6f01936d0f261eeb0646c1a9016ca32.jpg
ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Протесты рыбаков в городе Ренн на западе Франции переросли в ожесточенные стычки с полицией, сообщило издание Ouest-France.Более двух тысяч представителей отрасли со всей страны съехались в бретонский город, чтобы выступить против пенсионной реформы, а также осудить возрастающие экономические сложности в профессии, усиление административного давления и контролирующих процедур.Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Активисты выкладывают в соцсетях видеозаписи, демонстрирующие, что силовики применяют водометы для разгона протестующих, которые, в свою очередь, попытались оказать сопротивление с помощью трактора.Около 700 рыбаков сделали попытку штурмовать здание парламента региона Бретань. Протестующие построили баррикады, которые затем подожгли. Они закидывали полицию петардами и бутылками, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ.Один из протестующих получил травмы.Полиция, в свою очередь, сообщает, что в беспорядках приняли участие около 400 человек. На минувшей неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн, воспользовавшись одним из положений конституции, провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого в Ренне, как и во многих других французских городах, начались ежедневные протесты, которые становятся все более агрессивными.Во Франции состоялось уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг пройдет девятая акция протеста.
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html
https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html
франция
ренн
бретань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858485047_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_08e791489190929c286973cfd3e5fbfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, ренн, бретань, элизабет борн, эммануэль макрон
Франция, В мире, Ренн, Бретань, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков

Во французском Ренне полиция применила водометы для разгона акции протеста рыбаков

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции против пенсионной реформы, Франция
Участники акции против пенсионной реформы, Франция - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Участники акции против пенсионной реформы, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Протесты рыбаков в городе Ренн на западе Франции переросли в ожесточенные стычки с полицией, сообщило издание Ouest-France.
Более двух тысяч представителей отрасли со всей страны съехались в бретонский город, чтобы выступить против пенсионной реформы, а также осудить возрастающие экономические сложности в профессии, усиление административного давления и контролирующих процедур.
Акция против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции
Вчера, 08:00
Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Активисты выкладывают в соцсетях видеозаписи, демонстрирующие, что силовики применяют водометы для разгона протестующих, которые, в свою очередь, попытались оказать сопротивление с помощью трактора.
Около 700 рыбаков сделали попытку штурмовать здание парламента региона Бретань. Протестующие построили баррикады, которые затем подожгли. Они закидывали полицию петардами и бутылками, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ.
Один из протестующих получил травмы.
Полиция, в свою очередь, сообщает, что в беспорядках приняли участие около 400 человек.
На минувшей неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн, воспользовавшись одним из положений конституции, провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого в Ренне, как и во многих других французских городах, начались ежедневные протесты, которые становятся все более агрессивными.
Во Франции состоялось уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг пройдет девятая акция протеста.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт
21 марта, 12:28
 
ФранцияВ миреРеннБретаньЭлизабет БорнЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала