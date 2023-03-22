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Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков - РИА Новости, 22.03.2023
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков
Протесты рыбаков в городе Ренн на западе Франции переросли в ожесточенные стычки с полицией, сообщило издание Ouest-France. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:19
2023-03-22T15:19
2023-03-22T17:06
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ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости. Протесты рыбаков в городе Ренн на западе Франции переросли в ожесточенные стычки с полицией, сообщило издание Ouest-France.Более двух тысяч представителей отрасли со всей страны съехались в бретонский город, чтобы выступить против пенсионной реформы, а также осудить возрастающие экономические сложности в профессии, усиление административного давления и контролирующих процедур.Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Активисты выкладывают в соцсетях видеозаписи, демонстрирующие, что силовики применяют водометы для разгона протестующих, которые, в свою очередь, попытались оказать сопротивление с помощью трактора.Около 700 рыбаков сделали попытку штурмовать здание парламента региона Бретань. Протестующие построили баррикады, которые затем подожгли. Они закидывали полицию петардами и бутылками, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ.Один из протестующих получил травмы.Полиция, в свою очередь, сообщает, что в беспорядках приняли участие около 400 человек. На минувшей неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн, воспользовавшись одним из положений конституции, провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого в Ренне, как и во многих других французских городах, начались ежедневные протесты, которые становятся все более агрессивными.Во Франции состоялось уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг пройдет девятая акция протеста.
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франция, в мире, ренн, бретань, элизабет борн, эммануэль макрон
Франция, В мире, Ренн, Бретань, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Во французском Ренне полиция применила водометы против протестующих рыбаков
Во французском Ренне полиция применила водометы для разгона акции протеста рыбаков
ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости.
Протесты рыбаков в городе Ренн на западе Франции переросли в ожесточенные стычки с полицией, сообщило издание Ouest-France
.
Более двух тысяч представителей отрасли со всей страны съехались в бретонский город, чтобы выступить против пенсионной реформы, а также осудить возрастающие экономические сложности в профессии, усиление административного давления и контролирующих процедур.
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Манифестация быстро переросла в стычки с полицией. Активисты выкладывают в соцсетях видеозаписи, демонстрирующие, что силовики применяют водометы для разгона протестующих, которые, в свою очередь, попытались оказать сопротивление с помощью трактора.
Около 700 рыбаков сделали попытку штурмовать здание парламента региона Бретань
. Протестующие построили баррикады, которые затем подожгли. Они закидывали полицию петардами и бутылками, стражи правопорядка в ответ применили слезоточивый газ.
Один из протестующих получил травмы.
Полиция, в свою очередь, сообщает, что в беспорядках приняли участие около 400 человек.
На минувшей неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн
, воспользовавшись одним из положений конституции, провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого в Ренне, как и во многих других французских городах, начались ежедневные протесты, которые становятся все более агрессивными.
Во Франции состоялось уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг пройдет девятая акция протеста.
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