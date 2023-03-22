https://ria.ru/20230322/voda-1859152910.html

Всемирный день воды

Всемирный день воды - РИА Новости, 22.03.2023

Всемирный день воды

22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день был установлен по... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:11

2023-03-22T01:11

2023-03-22T01:11

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22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день был установлен по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 декабря 1992 года. Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Основная цель Всемирного дня водных ресурсов – вдохновить на действия по достижению Цели устойчивого развития (ЦУР) 6: вода и санитария для всех к 2030 году. В 2010 году ООН признала "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги как право человека, имеющее существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека". Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но почти вся она – соленая. Доля пресных водоемов составляет около 2,5%. При этом большая часть пресной воды заперта в ледниках, льдах и вечной мерзлоте.Вода – "краеугольный камень" жизни. Она необходима, чтобы утолить жажду, помочь в сохранении здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение в области трудоустройства, что, в свою очередь, поддерживает экономическое, социальное и человеческое развитие. Однако ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно.По оценкам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), запасы пресной воды на планете сократились за последние 20 лет более чем на 20%. По данным ООН, ежегодно 1,4 миллиона человек умирают из-за плохого качества воды, санитарии и гигиены. Каждый четвертый человек – два миллиарда человек во всем мире – испытывает недостаток в безопасной питьевой воде. Почти половина населения планеты – 3,6 миллиарда человек – не имеют безопасных санитарных условий. Во всем мире 44% бытовых сточных вод не подвергаются безопасной очистке. Согласно прогнозам, глобальный спрос на воду к 2050 году увеличится на 55%. Россия относится к странам, наиболее обеспеченным водными ресурсами. По объему суммарного годового речного стока наша страна занимает второе место в мире после Бразилии и лидирует по запасам пресных вод – в России сосредоточено более 20% мировых ресурсов. На территории нашей страны насчитывается почти три миллиона рек и 2,7 миллиона озер. В одном только Байкале содержится 20% мировых запасов пресной воды. Водные ресурсы России представлены хорошо развитой речной сетью и системой озер, относящихся к бассейнам Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также к бессточным бассейнам (Каспий, озера Убсу-Нур, Чаны, Кулундинское, Сарталан и другие). Водные ресурсы России также сосредоточены в болотах, ледниках и снежниках, подземных водах (включая льды зоны многолетней мерзлоты). Россия использует ежегодно не более 2% динамических (возобновляемых) водных запасов; при этом целый ряд регионов испытывает дефицит в воде, что связано, главным образом, с неравномерным распределением водных ресурсов по территории страны – на наиболее освоенные районы Европейской части России, где сосредоточено более 80% населения, приходится не более 10-15% водных ресурсов.Водное изобилие накладывает на государство особую ответственность за сохранение этого важнейшего природного ресурса. Основными проблемами в области использования водных ресурсов являются расточительное водопользование, а также неудовлетворительное качественное состояние ресурсов вод из-за избыточной антропогенной нагрузки. Ежегодно мероприятия в рамках проведения Дня водных ресурсов направлены на освещение конкретной темы, связанной с сохранением водных ресурсов.В 2023 году День посвящен теме ускорения перемен для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии.В этом году Всемирный день воды совпадает с началом работы Конференции ООН по воде 2023 года, которая пройдет 22-24 марта в Нью-Йорке (США).Конференция – это возможность объединить мир вокруг решения кризиса водоснабжения и санитарии. Национальные правительства и заинтересованные стороны на всех уровнях общества будут сотрудничать для принятия добровольных обязательств по ускорению прогресса в достижении Цели устойчивого развития (ЦУР 6) и других согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водой. Во Всемирный день водных ресурсов во многих странах мира проводятся различные мероприятия, посвященные сохранению и рациональному использованию водных ресурсов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, бразилия, земля, оон, всемирный день воды, вода