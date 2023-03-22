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ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2023
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:27
2023-03-22T15:27
2023-03-22T15:50
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
в мире
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за минувшие сутки.Кроме того за минувшие сутки российская ПВО сбила 26 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала СВО были уничтожены 403 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9052 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны об уничтожении в ДНР украинского ЗРК С-300
Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сводке ведомства.
2023-03-22T15:27
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Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
Минобороны: российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области