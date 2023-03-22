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ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области - РИА Новости, 22.03.2023

ВКС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:27

2023-03-22T15:27

2023-03-22T15:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке за минувшие сутки.Кроме того за минувшие сутки российская ПВО сбила 26 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала СВО были уничтожены 403 украинских военных самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9052 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны об уничтожении в ДНР украинского ЗРК С-300 Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Петропавловки в ДНР, заявило Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сводке ведомства. 2023-03-22T15:27 true PT3M37S

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воздушно-космические силы россии, в мире, украина, вооруженные силы украины, харьковская область