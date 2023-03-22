https://ria.ru/20230322/uss-1859726345.html

В МИД пообещали бороться за сына губернатора Усса

В МИД пообещали бороться за сына губернатора Усса - РИА Новости, 22.03.2023

В МИД пообещали бороться за сына губернатора Усса

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы включения сына красноярского губернатора Александра Усса Артема в список на обмен заключенными с США... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:42

2023-03-22T11:42

2023-03-22T12:00

сша

политика

россия

артем усс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы включения сына красноярского губернатора Александра Усса Артема в список на обмен заключенными с США заявил, что "возможно все".Апелляционный суд Милана постановил выдать Артема Усса США, где ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщала ранее газета la Repubblica."Возможно все. Но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан. Здесь тоже присутствует большая доля традиционного американского лукавства", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, может ли гипотетически Усс-младший попасть в список на обмен заключенными с США, если он будет экстрадирован."Я не знаю, какова судьба господина Усса будет. Я надеюсь, что он так или иначе вернется домой. По большому счету, сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов просто нет никаких оснований. Мы всегда боролись и будем бороться за каждого гражданина РФ, оказывая консульскую помощь, защищая его или ее интересы всеми доступными средствами. Это относится и к господину Уссу", - добавил замглавы МИД РФ.В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию.На последнем заседании 27 февраля суд рассмотрел информацию условиях содержания в США и что ему может грозить в случае экстрадиции. По мнению адвокатов россиянина, в США Усс-младший может быть подвергнут дискриминации, а затем использован для обмена заключенными с РФ.Судебный процесс касался требования о выдаче в США, поскольку российский предприниматель высказался против нее и выразил желание быть выданным России, где он обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Запрос российской же стороны в связи с готовностью Усса-младшего вернуться в РФ был направлен напрямую в минюст Италии, глава которого должен подписать соответствующее решение при одном из исходов дела.

https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html

https://ria.ru/20221214/zaderzhaniya-1838613195.html

https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html

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Кирилл Волков

сша, политика, россия, артем усс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков