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В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам - РИА Новости, 22.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:53 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/uraza-1859661816.html
В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам
В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам - РИА Новости, 22.03.2023
В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам
Для организации и проведения коллективных праздничных молитв по окончании мусульманского поста Рамадан Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T05:53
2023-03-22T05:53
религия
общество
рушан аббясов
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Для организации и проведения коллективных праздничных молитв по окончании мусульманского поста Рамадан Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) организовывает в Подмосковье более 50 площадок, сообщил РИА Новости глава ДУМ Подмосковья Рушан Аббясов. "В Москве действуют четыре мечети, в Подмосковье – девять мечетей и еще почти 30 мусульманских центров в различных городских округах области. В праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста, для проведения коллективных праздничных молитв ДУМ Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов ежегодно организовывает в регионе более 50 площадок", - рассказал РИА Новости муфтий Московской области. Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца – один из пяти столпов ислама. В этом году он начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.
https://ria.ru/20230322/khadzh-1859661653.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, рушан аббясов, москва, московская область (подмосковье)
Религия, Общество, Рушан Аббясов, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам

Аббясов: в Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам

© РИА Новости / Евгений БиятовЧетки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Для организации и проведения коллективных праздничных молитв по окончании мусульманского поста Рамадан Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) организовывает в Подмосковье более 50 площадок, сообщил РИА Новости глава ДУМ Подмосковья Рушан Аббясов.
Москве действуют четыре мечети, в Подмосковье – девять мечетей и еще почти 30 мусульманских центров в различных городских округах области. В праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста, для проведения коллективных праздничных молитв ДУМ Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов ежегодно организовывает в регионе более 50 площадок", - рассказал РИА Новости муфтий Московской области.
Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
ДУМ России окажет помощь мусульманам ДНР для совершения хаджа
Вчера, 05:48
Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца – один из пяти столпов ислама. В этом году он начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.
 
РелигияОбществоРушан АббясовМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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