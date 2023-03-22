https://ria.ru/20230322/uraza-1859661816.html

В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам

В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам - РИА Новости, 22.03.2023

В Подмосковье организуют более 50 площадок для проведения Ураза-байрам

Для организации и проведения коллективных праздничных молитв по окончании мусульманского поста Рамадан Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T05:53

2023-03-22T05:53

2023-03-22T05:53

религия

общество

рушан аббясов

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Для организации и проведения коллективных праздничных молитв по окончании мусульманского поста Рамадан Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) организовывает в Подмосковье более 50 площадок, сообщил РИА Новости глава ДУМ Подмосковья Рушан Аббясов. "В Москве действуют четыре мечети, в Подмосковье – девять мечетей и еще почти 30 мусульманских центров в различных городских округах области. В праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста, для проведения коллективных праздничных молитв ДУМ Московской области совместно с правительством региона и администрациями городских округов ежегодно организовывает в регионе более 50 площадок", - рассказал РИА Новости муфтий Московской области. Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца – один из пяти столпов ислама. В этом году он начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.

https://ria.ru/20230322/khadzh-1859661653.html

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общество, рушан аббясов, москва, московская область (подмосковье)