https://ria.ru/20230322/uran-1859893869.html

Боеприпасы с ураном превратят Украину в выжженное поле, заявил Слуцкий

Боеприпасы с ураном превратят Украину в выжженное поле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.03.2023

Боеприпасы с ураном превратят Украину в выжженное поле, заявил Слуцкий

Решение о передаче боеприпасов, содержащих обедненный уран, выводит украинский конфликт и вовлеченность в него коллективного Запада на новый и опасный уровень,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:01

2023-03-22T20:01

2023-03-22T20:01

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украина

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леонид слуцкий (политик)

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сергей лавров

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уран

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение о передаче боеприпасов, содержащих обедненный уран, выводит украинский конфликт и вовлеченность в него коллективного Запада на новый и опасный уровень, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации. "Это решение выводит украинский конфликт и вовлеченность в него коллективного Запада на новый и весьма опасный уровень", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Он обратил внимание, что в британском МИД и минобороны отрицают наличие "ядерной проблемы", однако начинка из обедненного урана - "и есть та самая ядерная компонента", добавил депутат. Слуцкий не исключил, что подобные вооружения "способны превратить Украину в выжженное поле, разрушить генофонд ее оставшегося населения, нанеся непоправимый вред последующим поколениям". Парламентарий отметил, что в Ираке после применения американцами обедненного урана вместе с белым фосфором число случаев онкологических заболеваний выросло в шесть раз. Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это вещество, оставшееся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, великобритания, леонид слуцкий (политик), владимир путин, сергей лавров, лдпр, уран