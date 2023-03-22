https://ria.ru/20230322/uran-1859797311.html
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
Применение боеприпасов с обедненным ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:18
2023-03-22T15:18
2023-03-22T18:24
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лондон
сергей лавров
уран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СОЧИ, 22 мар - РИА Новости. Применение боеприпасов с обедненным ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. "Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины, производить качественное незараженное продовольствие", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.Министр отметил, что международной конвенции, запрещающей использование боеприпасов с обедненным ураном, пока еще нет."Этому препятствует целый ряд стран, в разработке такого документа, в том числе и ведущие западные стран", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
Лавров заявил, что применение снарядов с ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству