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Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
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15:18 22.03.2023 (обновлено: 18:24 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/uran-1859797311.html
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине
Применение боеприпасов с обедненным ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:18
2023-03-22T18:24
украина
россия
в мире
лондон
сергей лавров
уран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СОЧИ, 22 мар - РИА Новости. Применение боеприпасов с обедненным ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. "Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины, производить качественное незараженное продовольствие", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.Министр отметил, что международной конвенции, запрещающей использование боеприпасов с обедненным ураном, пока еще нет."Этому препятствует целый ряд стран, в разработке такого документа, в том числе и ведущие западные стран", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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украина, россия, в мире, лондон, сергей лавров, уран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, В мире, Лондон, Сергей Лавров, Уран, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров предупредил о последствиях применения снарядов с ураном на Украине

Лавров заявил, что применение снарядов с ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЧИ, 22 мар - РИА Новости. Применение боеприпасов с обедненным ураном на Украине ударит по сельскому хозяйству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
"Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины, производить качественное незараженное продовольствие", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.
Министр отметил, что международной конвенции, запрещающей использование боеприпасов с обедненным ураном, пока еще нет.
"Этому препятствует целый ряд стран, в разработке такого документа, в том числе и ведущие западные стран", - добавил Лавров.
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