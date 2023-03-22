https://ria.ru/20230322/uran-1859777255.html

МИД Британии прокомментировал планы передать Киеву боеприпасы с ураном

МИД Британии прокомментировал планы передать Киеву боеприпасы с ураном - РИА Новости, 22.03.2023

МИД Британии прокомментировал планы передать Киеву боеприпасы с ураном

Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что передача Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:06

2023-03-22T14:06

2023-03-22T14:06

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джеймс клеверли

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что передача Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией. Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сделала заявление, что Лондон передаст Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. "Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, - это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", - цитирует слова Клеверли телеканал Sky News. Ранее минобороны Великобритании попыталось оправдаться за возможные поставки на Украину боеприпасов, содержащих обедненный уран, который, по заявлению британского ведомства, якобы является стандартным компонентом боеприпасов и не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Впервые применять обедненный уран в танковых снарядах стали в нацистской Германии из-за нехватки более плотного вольфрама. В 1970-х годах для борьбы с новыми советскими танками разработкой таких снарядов занялись в США. На сегодняшний день они входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечала исследователь из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави, использование Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака в этих местах. Как рассказал РИА Новости бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников, входивший в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции "Фокус", оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, замеренной прибором ДРГ-ОГТ непосредственно у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч, что в 45 раз превышало естественный радиационный фон для данной местности. По словам Бражникова, применение боеприпасов с обедненным ураном может привести к быстрой экологической катастрофе на Украине, особенно с учетом того, что многие её районы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230322/uran-1859758384.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230322/terrorist-1859661362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, нато, ситуация в днр и лнр, джеймс клеверли