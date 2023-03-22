СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
MWM: использование Украиной снарядов с обедненным ураном грозит миру катастрофой
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Использование в ходе украинского конфликта снарядов с обедненным ураном может иметь катастрофические последствия, считают авторы журнала Military Watch Magazine.
Как напомнили обозреватели в статье, зафиксированные примеры использования подобных боеприпасов, эффективно разрушающих броню техники, оборачиваются тяжелейшим ущербом для окружающей среды и людей на пораженной территории.
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"Использование таких снарядов может иметь катастрофические последствия для окружающей среды: выбрасываемые в воздух радиоактивные частицы обедненного урана могут перемещаться на расстояние свыше 40 километров после каждого выстрела и легко попадают в дыхательные пути, а их период полураспада составляет свыше четырех миллиардов лет", — пояснили авторы.
При этом они сослались на опыт применения снарядов с обедненным ураном как во время войны в Персидском заливе, так и при вторжении в Ирак.
"Командующий британским Королевским флотом Роберт Грин сообщил о "необъяснимом всплеске онкологических заболеваний и врожденных генетических уродств среди иракцев, особенно на юге страны вблизи полей сражений". В засекреченном докладе ООН, просочившемся в мае 1999 года, делаются аналогичные выводы: "этот тип боеприпасов фактически представляет собой ядерные отходы, и его применение крайне опасно и вредно". В следующем десятилетии, во время войны в Ираке, особенно мощным бомбардировкам с применением обедненного урана со стороны американских войск подвергся город Фаллуджа", — перечислили журналисты.
Во вторник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал планы Великобритании отправить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Хак заявил, что ООН обеспокоена применением обедненного урана вне зависимости от того, кто и где собирается его применить.