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СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана - РИА Новости, 22.03.2023
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13:38 22.03.2023 (обновлено: 15:21 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана - РИА Новости, 22.03.2023
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
Использование в ходе украинского конфликта снарядов с обедненным ураном может иметь катастрофические последствия, считают авторы журнала Military Watch... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:38
2023-03-22T15:21
в мире
ирак
персидский залив
великобритания
фархан хак
оон
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Использование в ходе украинского конфликта снарядов с обедненным ураном может иметь катастрофические последствия, считают авторы журнала Military Watch Magazine.Как напомнили обозреватели в статье, зафиксированные примеры использования подобных боеприпасов, эффективно разрушающих броню техники, оборачиваются тяжелейшим ущербом для окружающей среды и людей на пораженной территории.При этом они сослались на опыт применения снарядов с обедненным ураном как во время войны в Персидском заливе, так и при вторжении в Ирак."Командующий британским Королевским флотом Роберт Грин сообщил о "необъяснимом всплеске онкологических заболеваний и врожденных генетических уродств среди иракцев, особенно на юге страны вблизи полей сражений". В засекреченном докладе ООН, просочившемся в мае 1999 года, делаются аналогичные выводы: "этот тип боеприпасов фактически представляет собой ядерные отходы, и его применение крайне опасно и вредно". В следующем десятилетии, во время войны в Ираке, особенно мощным бомбардировкам с применением обедненного урана со стороны американских войск подвергся город Фаллуджа", — перечислили журналисты.Во вторник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал планы Великобритании отправить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Хак заявил, что ООН обеспокоена применением обедненного урана вне зависимости от того, кто и где собирается его применить.
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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ирак
персидский залив
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в мире, ирак, персидский залив, великобритания, фархан хак, оон
В мире, Ирак, Персидский залив, Великобритания, Фархан Хак, ООН
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана

MWM: использование Украиной снарядов с обедненным ураном грозит миру катастрофой

© Фото : MOD/Cpl RiggБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : MOD/Cpl Rigg
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Использование в ходе украинского конфликта снарядов с обедненным ураном может иметь катастрофические последствия, считают авторы журнала Military Watch Magazine.
Как напомнили обозреватели в статье, зафиксированные примеры использования подобных боеприпасов, эффективно разрушающих броню техники, оборачиваются тяжелейшим ущербом для окружающей среды и людей на пораженной территории.
«
"Использование таких снарядов может иметь катастрофические последствия для окружающей среды: выбрасываемые в воздух радиоактивные частицы обедненного урана могут перемещаться на расстояние свыше 40 километров после каждого выстрела и легко попадают в дыхательные пути, а их период полураспада составляет свыше четырех миллиардов лет", — пояснили авторы.
При этом они сослались на опыт применения снарядов с обедненным ураном как во время войны в Персидском заливе, так и при вторжении в Ирак.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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"Командующий британским Королевским флотом Роберт Грин сообщил о "необъяснимом всплеске онкологических заболеваний и врожденных генетических уродств среди иракцев, особенно на юге страны вблизи полей сражений". В засекреченном докладе ООН, просочившемся в мае 1999 года, делаются аналогичные выводы: "этот тип боеприпасов фактически представляет собой ядерные отходы, и его применение крайне опасно и вредно". В следующем десятилетии, во время войны в Ираке, особенно мощным бомбардировкам с применением обедненного урана со стороны американских войск подвергся город Фаллуджа", — перечислили журналисты.
Во вторник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал планы Великобритании отправить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Хак заявил, что ООН обеспокоена применением обедненного урана вне зависимости от того, кто и где собирается его применить.
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В миреИракПерсидский заливВеликобританияФархан ХакООН
 
 
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