https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана

СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана - РИА Новости, 22.03.2023

СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана

Использование в ходе украинского конфликта снарядов с обедненным ураном может иметь катастрофические последствия, считают авторы журнала Military Watch... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:38

2023-03-22T13:38

2023-03-22T15:21

в мире

ирак

персидский залив

великобритания

фархан хак

оон

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Использование в ходе украинского конфликта снарядов с обедненным ураном может иметь катастрофические последствия, считают авторы журнала Military Watch Magazine.Как напомнили обозреватели в статье, зафиксированные примеры использования подобных боеприпасов, эффективно разрушающих броню техники, оборачиваются тяжелейшим ущербом для окружающей среды и людей на пораженной территории.При этом они сослались на опыт применения снарядов с обедненным ураном как во время войны в Персидском заливе, так и при вторжении в Ирак."Командующий британским Королевским флотом Роберт Грин сообщил о "необъяснимом всплеске онкологических заболеваний и врожденных генетических уродств среди иракцев, особенно на юге страны вблизи полей сражений". В засекреченном докладе ООН, просочившемся в мае 1999 года, делаются аналогичные выводы: "этот тип боеприпасов фактически представляет собой ядерные отходы, и его применение крайне опасно и вредно". В следующем десятилетии, во время войны в Ираке, особенно мощным бомбардировкам с применением обедненного урана со стороны американских войск подвергся город Фаллуджа", — перечислили журналисты.Во вторник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал планы Великобритании отправить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном. Хак заявил, что ООН обеспокоена применением обедненного урана вне зависимости от того, кто и где собирается его применить.

https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

ирак

персидский залив

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, ирак, персидский залив, великобритания, фархан хак, оон