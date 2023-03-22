https://ria.ru/20230322/uran-1859758475.html

Сербский юрист назвал применение урана на Украине военным преступлением

Сербский юрист назвал применение урана на Украине военным преступлением - РИА Новости, 22.03.2023

Сербский юрист назвал применение урана на Украине военным преступлением

Применение снарядов с обедненным ураном в зоне конфликта на Украине и в боевых действиях во всем мире необходимо запретить, это военное преступление с... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:13

2023-03-22T13:13

2023-03-22T13:13

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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном в зоне конфликта на Украине и в боевых действиях во всем мире необходимо запретить, это военное преступление с тяжелейшими последствиями для многих поколений людей, заявил РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич, который представляет интересы пострадавших от бомбардировок НАТО 1999 года. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди накануне заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. В Сербии 24 марта - очередная годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками. "Альянс признает, что сбросил в ходе бомбардировок 15 тонн обедненного урана, но, по сербским данным, было намного больше. Даже 15 тонн - это в сто раз больше радиации, чем было в Хиросиме и Нагасаки. Люди, которые заболели здесь раком из-за обедненного урана, имеют специфическую картину заболевания. Опухоли одновременно возникают в организме в двух-трех местах", - отметил юрист-международник. Согласно полученным им данным экспертизы лаборатории в итальянском Турине, анализы двух граждан Сербии, пострадавших при бомбардировках НАТО 1999 года, показывают, что содержание радиоактивного урана в их организмах в 500 раз превышает норму. "В Сербии (население около 7 миллионов человек - ред.) онкологическими заболеваниями ежегодно заболевают 30 тысяч человек и 15 тысяч умирают, вследствие бомбардировок обедненным ураном. Он не только вызывает рак, но и ведет к бесплодию, патологиям у новорожденных и детей, отравляет почву, воду и воздух", - подчеркнул собеседник агентства. Алексич указал, что уран оставил тяжкие последствия в центральной и южной Сербии, в Косово и Метохии, Северной Македонии, Албании, везде куда попала радиационная пыль во время агрессии НАТО 1999 года. Адвокат подал в Высший суд в Белграде 20 января 2022 года два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан 20 января 2021 года. Помогает Алексичу итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 300 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе. Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала в мае 2022 года в ответе на иск Алексича, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде. Тарталья и Алексич сообщили в ответ РИА Новости, что НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859715542.html

https://ria.ru/20230321/putin-1859626892.html

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в мире, сербия, украина, белград (город), уэсли кларк, хавьер солано, слободан милошевич, нато, оон