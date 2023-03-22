https://ria.ru/20230322/uran-1859758384.html

Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном

Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном - РИА Новости, 22.03.2023

Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном

Россия может передать Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном", если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:13

2023-03-22T13:13

2023-03-22T18:35

в мире

белоруссия

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар — РИА Новости. Россия может передать Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном", если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко предупредил, что использование ВСУ снарядов с обедненным ураном не останется безнаказанным."Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", — сказал президент.При этом он назвал разговоры о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном "болтовней", подчеркнув, что если западные политики будут действовать рационально, то не пойдут на такой шаг.Белорусский президент призвал Запад прекратить "безумную" политику и двигаться к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что за дипломатическое урегулирование ситуации выступают Россия, Китай и многие другие страны.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия