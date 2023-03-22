https://ria.ru/20230322/uran-1859758384.html
Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном
Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном
Россия может передать Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном", если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:13
2023-03-22T13:13
2023-03-22T18:35
в мире
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859761622_112:0:1146:581_1920x0_80_0_0_fda01aa18a7baecd4d4a9d2b2232b1e9.jpg
МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар — РИА Новости. Россия может передать Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном", если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко предупредил, что использование ВСУ снарядов с обедненным ураном не останется безнаказанным."Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", — сказал президент.При этом он назвал разговоры о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном "болтовней", подчеркнув, что если западные политики будут действовать рационально, то не пойдут на такой шаг.Белорусский президент призвал Запад прекратить "безумную" политику и двигаться к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что за дипломатическое урегулирование ситуации выступают Россия, Китай и многие другие страны.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859761622_218:0:1008:593_1920x0_80_0_0_b201a4699f3c72fa422c161e29dbe0c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
Лукашенко предположил, как Россия ответит на поставки ВСУ снарядов с ураном
Президент Белоруссии Лукашенко допустил, что Россия поставит боеприпасы с настоящим ураном
МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар — РИА Новости. Россия может передать Белоруссии "боеприпасы с настоящим ураном", если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент республики Александр Лукашенко.
«
"А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. <…> Если они (страны Запада. — Прим. ред.) безумцы, то они этому процессу дадут толчок", — добавил он.
Лукашенко предупредил, что использование ВСУ снарядов с обедненным ураном не останется безнаказанным.
"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", — сказал президент.
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
При этом он назвал разговоры о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном "болтовней", подчеркнув, что если западные политики будут действовать рационально, то не пойдут на такой шаг.
Белорусский президент призвал Запад прекратить "безумную" политику и двигаться к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что за дипломатическое урегулирование ситуации выступают Россия, Китай и многие другие страны.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.
Президент России Владимир Путин
предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву