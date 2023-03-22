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Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 22.03.2023 (обновлено: 14:42 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву
Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву - РИА Новости, 22.03.2023
Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву
Лондон вместе с танками Challenger 2 передаст Киеву снаряды с обедненным ураном, сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как это... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:51
2023-03-22T14:42
специальная военная операция на украине
ирак
украина
сша
мария захарова
давид нармания
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Лондон вместе с танками Challenger 2 передаст Киеву снаряды с обедненным ураном, сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как это восприняли в России и чем может обернуться решение британских властей — в материале РИА Новости."До последнего украинца"Москва отреагирует, если ВСУ применят оружие с ядерным компонентом, предупредил Владимир Путин. "Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — отметил он.В Министерстве обороны решение Британии назвали очередным шагом к эскалации конфликта.А министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Лондон потерял какие-либо ориентиры в попытках подорвать стратегическую стабильность. "Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", — пояснил он.В Пентагоне поспешили заверить, что не собираются передавать Киеву подобные боеприпасы. "Часть англосаксонской стратегии"Более подробно ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Поставка снарядов с урановым сердечником выведет противостояние на новый виток, уверена она.Речь идет не просто о каком-то новом варианте помощи Киеву, а об оружии с ядерным компонентом. Подобные манипуляции — "часть англосаксонской стратегии", напомнила Захарова. Так, оружие массового уничтожения послужило предлогом для вторжения в Ирак, хотя все обвинения в адрес Багдада оказались ложью."По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном — это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует, — сказала пресс-секретарь МИД. — То есть все, кто живет на этой территории, находится там, кто находится в ближайших районах, получают соответствующую дозу радиации, и это не единовременная проблема. С этим они будут жить всегда, и в первую очередь те, кто это применял".Принятое решение ставит крест на попытках Запада продемонстрировать заботу об Украине. Киевский режим им нужен исключительно для противостояния России. А судьба местного населения Вашингтон и Лондон совершенно не волнует."Страдать будут не только те, против кого применяются эти вооружения в эту минуту, но и дальнейшие поколения, которые будут жить на этих землях", — подчеркнула представитель дипведомства.Эффективно и экономноВсе снаряды с урановым сердечником — подкалиберные: диаметр боевой части гораздо меньше, чем у самого боеприпаса. Их применяют для поражения тяжелобронированной техники.У обедненного урана показатели пробиваемости брони очень высокие. Еще одна особенность — большая пирофорность: мелкие частицы сердечника легко воспламеняются.Этот компонент — побочный продукт производства ядерного оружия. Поэтому для стран, обладающих такими технологиями, подобные снаряды обходятся недорого.Об использовании урана в боеприпасах задумались еще в гитлеровской Германии. Министр вооружений Альберт Шпеер подписал соответствующее распоряжение, когда возникли сложности с закупками вольфрамита в Португалии. Полвека спустя этим вплотную занялись страны НАТО.Чудовищные результатыАмериканцы применяли такие боеприпасы во время войны в Персидском заливе, при бомбардировках Югославии и вторжении в Ирак.Из урана делают бомбы, ракеты, снаряды артиллерийские, танковые и даже для самолетных пушек GAU-8 Avenger ("Мститель"), устанавливаемых на штурмовики A-10 Thunderbolt II.Те, против кого применили это оружие, столкнулись с катастрофическими последствиями. В Сербии — всплеск онкологических заболеваний. Там, где бомбили наиболее интенсивно, ежегодно от рака умирает один процент населения, преимущественно мужчины 35-50 лет.Страдают и бывшие военнослужащие югославской армии — более тридцати тысяч заболевших за последние десять лет. В основном диагностируют лейкемию и опухоль мозга. По словам Марии Захаровой, только в 2016-м в Сербии от последствий урановых бомбардировок умерли 22 тысячи человек. Это назвали "балканским синдромом".Спецкомиссия ООН в 2003-м ничего такого не увидела. Однако упомянула в докладе о "долгосрочных последствиях", которые можно оценить через 15-20 лет.Этот развязало руки американцам в иракской кампании. С тем же печальным результатом. По словам доктора геоэкологической инженерии Колорадской горной школы Суада Аль-Аззави, применение обедненного урана и белого фосфора привело к шестикратному росту количества онкозаболеваний.Пострадали и союзники США. В середине нулевых 500 итальянских военных подали иск. Они утверждали, что у всех одинаковые симптомы — точно такие же, как у сослуживцев из Чехии, Греции, Испании и Бельгии.В 2011-м командование армии Италии признали виновным. В заключении суда отмечается: "Зная о рисках, не приняли меры по устранению угрозы". По словам адвоката Анджело Фиоре Тартальи, обедненным ураном отравилось около 7,6 тысячи итальянских солдат. Несколько сотен умерли.Теперь доклад комиссии ООН все больше критикуют — цифры говорят сами за себя. Поэтому снаряды с обедненным ураном на Украине опасны для обеих сторон конфликта. Как сказала Мария Захарова: "Радиация не спрашивает, чей Крым. Она поражает всех".
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ирак, украина, сша, мария захарова, давид нармания, владимир путин, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, Ирак, Украина, США, Мария Захарова, Давид Нармания, Владимир Путин, НАТО, ООН

Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву

© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLCБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLC
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Лондон вместе с танками Challenger 2 передаст Киеву снаряды с обедненным ураном, сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как это восприняли в России и чем может обернуться решение британских властей — в материале РИА Новости.

"До последнего украинца"

Москва отреагирует, если ВСУ применят оружие с ядерным компонентом, предупредил Владимир Путин. "Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — отметил он.
В Министерстве обороны решение Британии назвали очередным шагом к эскалации конфликта.
А министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Лондон потерял какие-либо ориентиры в попытках подорвать стратегическую стабильность. "Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", — пояснил он.
© AP Photo / Andrew MatthewsПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Andrew Matthews
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
В Пентагоне поспешили заверить, что не собираются передавать Киеву подобные боеприпасы.

"Часть англосаксонской стратегии"

Более подробно ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Поставка снарядов с урановым сердечником выведет противостояние на новый виток, уверена она.
Речь идет не просто о каком-то новом варианте помощи Киеву, а об оружии с ядерным компонентом. Подобные манипуляции — "часть англосаксонской стратегии", напомнила Захарова. Так, оружие массового уничтожения послужило предлогом для вторжения в Ирак, хотя все обвинения в адрес Багдада оказались ложью.
"По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном — это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует, — сказала пресс-секретарь МИД. — То есть все, кто живет на этой территории, находится там, кто находится в ближайших районах, получают соответствующую дозу радиации, и это не единовременная проблема. С этим они будут жить всегда, и в первую очередь те, кто это применял".
Принятое решение ставит крест на попытках Запада продемонстрировать заботу об Украине. Киевский режим им нужен исключительно для противостояния России. А судьба местного населения Вашингтон и Лондон совершенно не волнует.
"Страдать будут не только те, против кого применяются эти вооружения в эту минуту, но и дальнейшие поколения, которые будут жить на этих землях", — подчеркнула представитель дипведомства.

Эффективно и экономно

Все снаряды с урановым сердечником — подкалиберные: диаметр боевой части гораздо меньше, чем у самого боеприпаса. Их применяют для поражения тяжелобронированной техники.
© AP Photo / John MooreАмериканские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС. Багдад, 9 апреля 2003
Американские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС, в Багдаде. 9 апреля 2003 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / John Moore
Американские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС. Багдад, 9 апреля 2003
У обедненного урана показатели пробиваемости брони очень высокие. Еще одна особенность — большая пирофорность: мелкие частицы сердечника легко воспламеняются.
Этот компонент — побочный продукт производства ядерного оружия. Поэтому для стран, обладающих такими технологиями, подобные снаряды обходятся недорого.
Об использовании урана в боеприпасах задумались еще в гитлеровской Германии. Министр вооружений Альберт Шпеер подписал соответствующее распоряжение, когда возникли сложности с закупками вольфрамита в Португалии. Полвека спустя этим вплотную занялись страны НАТО.

Чудовищные результаты

Американцы применяли такие боеприпасы во время войны в Персидском заливе, при бомбардировках Югославии и вторжении в Ирак.
Из урана делают бомбы, ракеты, снаряды артиллерийские, танковые и даже для самолетных пушек GAU-8 Avenger ("Мститель"), устанавливаемых на штурмовики A-10 Thunderbolt II.
© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции после удара крылатых ракет НАТО. Белград, 24 марта 1999
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции после удара крылатых ракет НАТО. Белград, 24 марта 1999
Те, против кого применили это оружие, столкнулись с катастрофическими последствиями. В Сербии — всплеск онкологических заболеваний. Там, где бомбили наиболее интенсивно, ежегодно от рака умирает один процент населения, преимущественно мужчины 35-50 лет.
Страдают и бывшие военнослужащие югославской армии — более тридцати тысяч заболевших за последние десять лет. В основном диагностируют лейкемию и опухоль мозга. По словам Марии Захаровой, только в 2016-м в Сербии от последствий урановых бомбардировок умерли 22 тысячи человек. Это назвали "балканским синдромом".
Спецкомиссия ООН в 2003-м ничего такого не увидела. Однако упомянула в докладе о "долгосрочных последствиях", которые можно оценить через 15-20 лет.
Этот развязало руки американцам в иракской кампании. С тем же печальным результатом. По словам доктора геоэкологической инженерии Колорадской горной школы Суада Аль-Аззави, применение обедненного урана и белого фосфора привело к шестикратному росту количества онкозаболеваний.
© AP Photo / Karim KadimИракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007
Иракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Karim Kadim
Иракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007
Пострадали и союзники США. В середине нулевых 500 итальянских военных подали иск. Они утверждали, что у всех одинаковые симптомы — точно такие же, как у сослуживцев из Чехии, Греции, Испании и Бельгии.
В 2011-м командование армии Италии признали виновным. В заключении суда отмечается: "Зная о рисках, не приняли меры по устранению угрозы". По словам адвоката Анджело Фиоре Тартальи, обедненным ураном отравилось около 7,6 тысячи итальянских солдат. Несколько сотен умерли.
Теперь доклад комиссии ООН все больше критикуют — цифры говорят сами за себя. Поэтому снаряды с обедненным ураном на Украине опасны для обеих сторон конфликта. Как сказала Мария Захарова: "Радиация не спрашивает, чей Крым. Она поражает всех".
Последствия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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