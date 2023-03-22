Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Лондон вместе с танками Challenger 2 передаст Киеву снаряды с обедненным ураном, сообщила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как это восприняли в России и чем может обернуться решение британских властей — в материале РИА Новости.
"До последнего украинца"
Москва отреагирует, если ВСУ применят оружие с ядерным компонентом, предупредил Владимир Путин. "Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — отметил он.
В Министерстве обороны решение Британии назвали очередным шагом к эскалации конфликта.
А министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Лондон потерял какие-либо ориентиры в попытках подорвать стратегическую стабильность. "Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", — пояснил он.
© AP Photo / Andrew MatthewsПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
© AP Photo / Andrew Matthews
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
В Пентагоне поспешили заверить, что не собираются передавать Киеву подобные боеприпасы.
"Часть англосаксонской стратегии"
Более подробно ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Поставка снарядов с урановым сердечником выведет противостояние на новый виток, уверена она.
Речь идет не просто о каком-то новом варианте помощи Киеву, а об оружии с ядерным компонентом. Подобные манипуляции — "часть англосаксонской стратегии", напомнила Захарова. Так, оружие массового уничтожения послужило предлогом для вторжения в Ирак, хотя все обвинения в адрес Багдада оказались ложью.
"По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном — это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует, — сказала пресс-секретарь МИД. — То есть все, кто живет на этой территории, находится там, кто находится в ближайших районах, получают соответствующую дозу радиации, и это не единовременная проблема. С этим они будут жить всегда, и в первую очередь те, кто это применял".
Принятое решение ставит крест на попытках Запада продемонстрировать заботу об Украине. Киевский режим им нужен исключительно для противостояния России. А судьба местного населения Вашингтон и Лондон совершенно не волнует.
"Страдать будут не только те, против кого применяются эти вооружения в эту минуту, но и дальнейшие поколения, которые будут жить на этих землях", — подчеркнула представитель дипведомства.
Эффективно и экономно
Все снаряды с урановым сердечником — подкалиберные: диаметр боевой части гораздо меньше, чем у самого боеприпаса. Их применяют для поражения тяжелобронированной техники.
© AP Photo / John MooreАмериканские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС. Багдад, 9 апреля 2003
© AP Photo / John Moore
Американские военнослужащие на месте президентского дворца, разрушенного бомбардировками ВВС. Багдад, 9 апреля 2003
У обедненного урана показатели пробиваемости брони очень высокие. Еще одна особенность — большая пирофорность: мелкие частицы сердечника легко воспламеняются.
Этот компонент — побочный продукт производства ядерного оружия. Поэтому для стран, обладающих такими технологиями, подобные снаряды обходятся недорого.
Об использовании урана в боеприпасах задумались еще в гитлеровской Германии. Министр вооружений Альберт Шпеер подписал соответствующее распоряжение, когда возникли сложности с закупками вольфрамита в Португалии. Полвека спустя этим вплотную занялись страны НАТО.
Чудовищные результаты
Американцы применяли такие боеприпасы во время войны в Персидском заливе, при бомбардировках Югославии и вторжении в Ирак.
Из урана делают бомбы, ракеты, снаряды артиллерийские, танковые и даже для самолетных пушек GAU-8 Avenger ("Мститель"), устанавливаемых на штурмовики A-10 Thunderbolt II.
© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции после удара крылатых ракет НАТО. Белград, 24 марта 1999
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции после удара крылатых ракет НАТО. Белград, 24 марта 1999
Те, против кого применили это оружие, столкнулись с катастрофическими последствиями. В Сербии — всплеск онкологических заболеваний. Там, где бомбили наиболее интенсивно, ежегодно от рака умирает один процент населения, преимущественно мужчины 35-50 лет.
Страдают и бывшие военнослужащие югославской армии — более тридцати тысяч заболевших за последние десять лет. В основном диагностируют лейкемию и опухоль мозга. По словам Марии Захаровой, только в 2016-м в Сербии от последствий урановых бомбардировок умерли 22 тысячи человек. Это назвали "балканским синдромом".
Спецкомиссия ООН в 2003-м ничего такого не увидела. Однако упомянула в докладе о "долгосрочных последствиях", которые можно оценить через 15-20 лет.
Этот развязало руки американцам в иракской кампании. С тем же печальным результатом. По словам доктора геоэкологической инженерии Колорадской горной школы Суада Аль-Аззави, применение обедненного урана и белого фосфора привело к шестикратному росту количества онкозаболеваний.
© AP Photo / Karim KadimИракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007
© AP Photo / Karim Kadim
Иракцы после американского рейда в шиитском анклаве Багдада Садр-Сити. 30 июня 2007
Пострадали и союзники США. В середине нулевых 500 итальянских военных подали иск. Они утверждали, что у всех одинаковые симптомы — точно такие же, как у сослуживцев из Чехии, Греции, Испании и Бельгии.
В 2011-м командование армии Италии признали виновным. В заключении суда отмечается: "Зная о рисках, не приняли меры по устранению угрозы". По словам адвоката Анджело Фиоре Тартальи, обедненным ураном отравилось около 7,6 тысячи итальянских солдат. Несколько сотен умерли.
Теперь доклад комиссии ООН все больше критикуют — цифры говорят сами за себя. Поэтому снаряды с обедненным ураном на Украине опасны для обеих сторон конфликта. Как сказала Мария Захарова: "Радиация не спрашивает, чей Крым. Она поражает всех".