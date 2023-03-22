На Украине хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в двух городах
Власти Украины хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве
© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря
© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти работают над лишением канонической Украинской православной церкви (УПЦ) права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве.
"Кроме Нижней лавры у нас истекли соглашения о пользовании имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", - заявил он в интервью "РБК-Украина".
Что касается Киево-Печерской лавры, Ткаченко отметил, что власти обсуждает вопрос о продолжении служения и религиозной жизни в лавре. "Пока о долгосрочной аренде (раскольнической Православной церкви Украины - ред.) речь не идет, но здесь также мы с депутатами обсуждаем возможные изменения в закон", - добавил он.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Позднее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.