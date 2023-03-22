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На Украине хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в двух городах - РИА Новости, 22.03.2023
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Религия
 
13:36 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/upts-1859769132.html
На Украине хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в двух городах
На Украине хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в двух городах - РИА Новости, 22.03.2023
На Украине хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в двух городах
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти работают над лишением канонической Украинской православной церкви (УПЦ) права пользоваться... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:36
2023-03-22T13:36
религия
украина
россия
чернигов
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
татьяна москалькова
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти работают над лишением канонической Украинской православной церкви (УПЦ) права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве. "Кроме Нижней лавры у нас истекли соглашения о пользовании имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", - заявил он в интервью "РБК-Украина". Что касается Киево-Печерской лавры, Ткаченко отметил, что власти обсуждает вопрос о продолжении служения и религиозной жизни в лавре. "Пока о долгосрочной аренде (раскольнической Православной церкви Украины - ред.) речь не идет, но здесь также мы с депутатами обсуждаем возможные изменения в закон", - добавил он. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Позднее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230321/svyaschennik-1859616154.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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украина, россия, чернигов, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, татьяна москалькова, рбк (медиагруппа), обсе, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Чернигов, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, РБК (медиагруппа), ОБСЕ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
На Украине хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в двух городах

Власти Украины хотят лишить УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве

© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти работают над лишением канонической Украинской православной церкви (УПЦ) права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве.
"Кроме Нижней лавры у нас истекли соглашения о пользовании имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", - заявил он в интервью "РБК-Украина".
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Клирик раскольнической ПЦУ избил священника канонической УПЦ
21 марта, 20:29
Что касается Киево-Печерской лавры, Ткаченко отметил, что власти обсуждает вопрос о продолжении служения и религиозной жизни в лавре. "Пока о долгосрочной аренде (раскольнической Православной церкви Украины - ред.) речь не идет, но здесь также мы с депутатами обсуждаем возможные изменения в закон", - добавил он.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Позднее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаРоссияЧерниговАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаРБК (медиагруппа)ОБСЕПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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