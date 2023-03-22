https://ria.ru/20230322/ukraina-1859862434.html

Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО

Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО - РИА Новости, 22.03.2023

Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат пригрозил гражданам уголовной ответственностью за публикацию данных о пролете ракет и дронов, а также данных о... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:57

2023-03-22T17:57

2023-03-22T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

ввс украины

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат пригрозил гражданам уголовной ответственностью за публикацию данных о пролете ракет и дронов, а также данных о местах, не прикрытых украинскими радарами. "В ближайшее время, возможно, будут приняты решения, возможно, будут открываться уголовные дела, если будут на то основания, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени передают информацию о движении БПЛА или ракет. Есть скриншоты системы "Вираж-планшет" (украинская программа управления боем, позволяющая отслеживать обстановку в воздушном пространстве - ред.), как их получают - это отдельный разговор, на которых отображается время и место нахождения БПЛА и исчезновение БПЛА с радаров. Прямым текстом написано "радиолокационно мы их не замечаем в таком-то направлении"... Я думаю, каждый должен понимать, это все ведет к тому, что враг знает, где у нас слабые места", - заявил Игнат в среду в эфире украинского телемарафона. Игнат добавил, что материалы о фактах таких публикаций уже переданы в соответствующие органы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html

https://ria.ru/20230320/lozh-1859016256.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ввс украины, украина, вооруженные силы рф