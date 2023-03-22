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Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 22.03.2023 (обновлено: 17:59 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859862434.html
Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО
Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО - РИА Новости, 22.03.2023
Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат пригрозил гражданам уголовной ответственностью за публикацию данных о пролете ракет и дронов, а также данных о... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:57
2023-03-22T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
ввс украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат пригрозил гражданам уголовной ответственностью за публикацию данных о пролете ракет и дронов, а также данных о местах, не прикрытых украинскими радарами. "В ближайшее время, возможно, будут приняты решения, возможно, будут открываться уголовные дела, если будут на то основания, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени передают информацию о движении БПЛА или ракет. Есть скриншоты системы "Вираж-планшет" (украинская программа управления боем, позволяющая отслеживать обстановку в воздушном пространстве - ред.), как их получают - это отдельный разговор, на которых отображается время и место нахождения БПЛА и исчезновение БПЛА с радаров. Прямым текстом написано "радиолокационно мы их не замечаем в таком-то направлении"... Я думаю, каждый должен понимать, это все ведет к тому, что враг знает, где у нас слабые места", - заявил Игнат в среду в эфире украинского телемарафона. Игнат добавил, что материалы о фактах таких публикаций уже переданы в соответствующие органы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html
https://ria.ru/20230320/lozh-1859016256.html
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в мире, ввс украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ВВС Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинцам пригрозили ответственностью за публикации о слепых зонах ПВО

ВВС Украины пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикации о пролете ракет

© AP Photo / Felipe DanaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат пригрозил гражданам уголовной ответственностью за публикацию данных о пролете ракет и дронов, а также данных о местах, не прикрытых украинскими радарами.
"В ближайшее время, возможно, будут приняты решения, возможно, будут открываться уголовные дела, если будут на то основания, потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени передают информацию о движении БПЛА или ракет. Есть скриншоты системы "Вираж-планшет" (украинская программа управления боем, позволяющая отслеживать обстановку в воздушном пространстве - ред.), как их получают - это отдельный разговор, на которых отображается время и место нахождения БПЛА и исчезновение БПЛА с радаров. Прямым текстом написано "радиолокационно мы их не замечаем в таком-то направлении"... Я думаю, каждый должен понимать, это все ведет к тому, что враг знает, где у нас слабые места", - заявил Игнат в среду в эфире украинского телемарафона.
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Игнат добавил, что материалы о фактах таких публикаций уже переданы в соответствующие органы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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