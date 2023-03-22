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В Киеве предложили снести памятник Щорсу - РИА Новости, 22.03.2023
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16:51 22.03.2023 (обновлено: 17:01 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859833273.html
В Киеве предложили снести памятник Щорсу
В Киеве предложили снести памятник Щорсу - РИА Новости, 22.03.2023
В Киеве предложили снести памятник Щорсу
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:51
2023-03-22T17:01
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как "признанное произведение искусства", сообщает в среду издание "РБК-Украина". Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, власти города готовы демонтировать памятник Щорсу, мэрия ожидает соответствующее разрешение от минкультуры. Дискуссии о демонтаже памятника Щорсу в Киеве в рамках декоммунизации продолжается уже не первый месяц. По словам Ткаченко, одно из предложений – убрать фигуру самого Щорса, а коня, на котором он сидит, оставить. Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221110/pamyatniki-1830495951.html
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в мире, киев, украина, житомир, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Житомир, Виталий Кличко
В Киеве предложили снести памятник Щорсу

В Киеве предложили снести памятник Щорсу, при этом коня, на котором он сидит, оставить

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПамятник Николаю Щорсу в Киеве
Памятник Николаю Щорсу в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник Николаю Щорсу в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как "признанное произведение искусства", сообщает в среду издание "РБК-Украина".
Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, власти города готовы демонтировать памятник Щорсу, мэрия ожидает соответствующее разрешение от минкультуры. Дискуссии о демонтаже памятника Щорсу в Киеве в рамках декоммунизации продолжается уже не первый месяц.
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По словам Ткаченко, одно из предложений – убрать фигуру самого Щорса, а коня, на котором он сидит, оставить.
«
"Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах войны мы должны воспитывать в себе уважение закона и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая", - приводит слова Ткаченко издание.
Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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