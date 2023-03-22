https://ria.ru/20230322/ukraina-1859833273.html

В Киеве предложили снести памятник Щорсу

В Киеве предложили снести памятник Щорсу - РИА Новости, 22.03.2023

В Киеве предложили снести памятник Щорсу

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:51

2023-03-22T16:51

2023-03-22T17:01

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как "признанное произведение искусства", сообщает в среду издание "РБК-Украина". Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, власти города готовы демонтировать памятник Щорсу, мэрия ожидает соответствующее разрешение от минкультуры. Дискуссии о демонтаже памятника Щорсу в Киеве в рамках декоммунизации продолжается уже не первый месяц. По словам Ткаченко, одно из предложений – убрать фигуру самого Щорса, а коня, на котором он сидит, оставить. Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221110/pamyatniki-1830495951.html

https://ria.ru/20230104/narva-1843039912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, житомир, виталий кличко