В Киеве предложили снести памятник Щорсу
В Киеве предложили снести памятник Щорсу, при этом коня, на котором он сидит, оставить
Памятник Николаю Щорсу в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти рассматривают вариант сноса памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, при этом предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, как "признанное произведение искусства", сообщает в среду издание "РБК-Украина".
Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, власти города готовы демонтировать памятник Щорсу, мэрия ожидает соответствующее разрешение от минкультуры. Дискуссии о демонтаже памятника Щорсу в Киеве в рамках декоммунизации продолжается уже не первый месяц.
По словам Ткаченко, одно из предложений – убрать фигуру самого Щорса, а коня, на котором он сидит, оставить.
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"Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах войны мы должны воспитывать в себе уважение закона и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая", - приводит слова Ткаченко издание.
Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями, был начальником дивизии Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник Щорсу установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко, представляет собой изготовленную из бронзы конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.