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СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859757498.html
СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине
СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине
Представитель госдепа в ответ на заявление МИД РФ о том, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:07
2023-03-22T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
государственный департамент сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Представитель госдепа в ответ на заявление МИД РФ о том, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании ситуации на Украине, выразил мнение, что только Россия может положить конец этому конфликту, сообщает Newsweek. Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Предполагается включить в группу США, Великобританию, Францию и Германию. В ответ на это в МИД РФ заявили РИА Новости, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с Россией на территории Украины. "Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине. Россия и только Россия может сегодня положить конец (вооруженному противостоянию - ред.)", - заявил изданию представитель госдепа США, имя которого в публикации не указывается. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Комментируя его высказывание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп, теоретически, не так далек от правды: это могло бы произойти не за день-два, но Белому дому достаточно дать Киеву указания. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Государственный департамент США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине

Newsweek: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Представитель госдепа в ответ на заявление МИД РФ о том, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании ситуации на Украине, выразил мнение, что только Россия может положить конец этому конфликту, сообщает Newsweek.
Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Предполагается включить в группу США, Великобританию, Францию и Германию. В ответ на это в МИД РФ заявили РИА Новости, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с Россией на территории Украины.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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"Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине. Россия и только Россия может сегодня положить конец (вооруженному противостоянию - ред.)", - заявил изданию представитель госдепа США, имя которого в публикации не указывается.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Комментируя его высказывание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп, теоретически, не так далек от правды: это могло бы произойти не за день-два, но Белому дому достаточно дать Киеву указания.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Многие из положений созвучны российским – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта
21 марта, 18:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаГосударственный департамент СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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