СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине
Newsweek: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Представитель госдепа в ответ на заявление МИД РФ о том, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании ситуации на Украине, выразил мнение, что только Россия может положить конец этому конфликту, сообщает Newsweek.
Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Предполагается включить в группу США, Великобританию, Францию и Германию. В ответ на это в МИД РФ заявили РИА Новости, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с Россией на территории Украины.
"Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине. Россия и только Россия может сегодня положить конец (вооруженному противостоянию - ред.)", - заявил изданию представитель госдепа США, имя которого в публикации не указывается.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Комментируя его высказывание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп, теоретически, не так далек от правды: это могло бы произойти не за день-два, но Белому дому достаточно дать Киеву указания.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.