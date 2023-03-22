https://ria.ru/20230322/ukraina-1859757498.html

СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине

СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.03.2023

СМИ: Госдеп считает, что только Россия может остановить конфликт на Украине

Представитель госдепа в ответ на заявление МИД РФ о том, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:07

2023-03-22T13:07

2023-03-22T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

государственный департамент сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Представитель госдепа в ответ на заявление МИД РФ о том, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании ситуации на Украине, выразил мнение, что только Россия может положить конец этому конфликту, сообщает Newsweek. Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Предполагается включить в группу США, Великобританию, Францию и Германию. В ответ на это в МИД РФ заявили РИА Новости, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с Россией на территории Украины. "Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине. Россия и только Россия может сегодня положить конец (вооруженному противостоянию - ред.)", - заявил изданию представитель госдепа США, имя которого в публикации не указывается. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов. Комментируя его высказывание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп, теоретически, не так далек от правды: это могло бы произойти не за день-два, но Белому дому достаточно дать Киеву указания. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html

https://ria.ru/20230321/plan-1859581300.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр