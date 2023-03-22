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Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев - РИА Новости, 22.03.2023
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11:14 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859713849.html
Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев
Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев - РИА Новости, 22.03.2023
Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев
Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев, для этого пытаются навязать чуждые гражданам страны праздники, считает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:14
2023-03-22T11:14
в мире
украина
россия
николай азаров (политик)
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев, для этого пытаются навязать чуждые гражданам страны праздники, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. "Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники – "День вишни" и "День мира", сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем", - написал Азаров на своей странице в Facebook*. Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат". Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html
https://ria.ru/20221229/azarov-1842354206.html
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в мире, украина, россия, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев

Экс-премьер Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генетический код украинцев

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев, для этого пытаются навязать чуждые гражданам страны праздники, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники – "День вишни" и "День мира", сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем", - написал Азаров на своей странице в Facebook*.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров
7 февраля, 10:08
Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат".
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США
29 декабря 2022, 21:52
 
В миреУкраинаРоссияНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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