https://ria.ru/20230322/ukraina-1859713849.html

Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев

Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев - РИА Новости, 22.03.2023

Азаров обвинил Зеленского в попытке уничтожить генокод украинцев

Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев, для этого пытаются навязать чуждые гражданам страны праздники, считает... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:14

2023-03-22T11:14

2023-03-22T11:14

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николай азаров (политик)

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский со своей командой пытается уничтожить генетический код украинцев, для этого пытаются навязать чуждые гражданам страны праздники, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. "Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники – "День вишни" и "День мира", сделав их выходными, переименовать 8 марта, отменить выходные на День Победы 9 мая, оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем", - написал Азаров на своей странице в Facebook*. Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат". Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html

https://ria.ru/20221229/azarov-1842354206.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины