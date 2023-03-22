https://ria.ru/20230322/ukraina-1859689692.html

Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы

Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы - РИА Новости, 22.03.2023

Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы

Конгрессмены, призывающие президента США Джо Байдена к поставке кассетных боеприпасов Киеву, не отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия для... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:00

2023-03-22T10:00

2023-03-22T10:24

в мире

киев

нато

сша

россия

джо байден

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Конгрессмены, призывающие президента США Джо Байдена к поставке кассетных боеприпасов Киеву, не отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия для безопасности НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конгрессмены, видимо, не отдают себе отчета в том, каковы могут быть последствия для безопасности возглавляемого США североатлантического блока и для вообще перспективы хотя бы относительной нормализации наших отношений с Вашингтоном", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230322/ssha-1859685345.html

киев

сша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, нато, сша, россия, джо байден, сергей рябков