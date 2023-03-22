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Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы - РИА Новости, 22.03.2023
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10:00 22.03.2023 (обновлено: 10:24 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859689692.html
Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы
Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы - РИА Новости, 22.03.2023
Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы
Конгрессмены, призывающие президента США Джо Байдена к поставке кассетных боеприпасов Киеву, не отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия для... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:00
2023-03-22T10:24
в мире
киев
нато
сша
россия
джо байден
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Конгрессмены, призывающие президента США Джо Байдена к поставке кассетных боеприпасов Киеву, не отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия для безопасности НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конгрессмены, видимо, не отдают себе отчета в том, каковы могут быть последствия для безопасности возглавляемого США североатлантического блока и для вообще перспективы хотя бы относительной нормализации наших отношений с Вашингтоном", - сказал он журналистам.
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в мире, киев, нато, сша, россия, джо байден, сергей рябков
В мире, Киев, НАТО, США, Россия, Джо Байден, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал призывы поставить Киеву кассетные бомбы

Рябков предупредил о последствиях поставок Киеву кассетных боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Конгрессмены, призывающие президента США Джо Байдена к поставке кассетных боеприпасов Киеву, не отдают себе отчет в том, какими могут быть последствия для безопасности НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конгрессмены, видимо, не отдают себе отчета в том, каковы могут быть последствия для безопасности возглавляемого США североатлантического блока и для вообще перспективы хотя бы относительной нормализации наших отношений с Вашингтоном", - сказал он журналистам.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Рябков отреагировал на призыв конгрессменов передать кассетные снаряды ВСУ
Вчера, 09:46
 
В миреКиевНАТОСШАРоссияДжо БайденСергей Рябков
 
 
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