https://ria.ru/20230322/ukraina-1859669120.html
В МИД назвали применение снарядов с обедненным ураном проявлением геноцида
В МИД назвали применение снарядов с обедненным ураном проявлением геноцида - РИА Новости, 22.03.2023
В МИД назвали применение снарядов с обедненным ураном проявлением геноцида
Применение снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, заявила в среду официальный... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:17
2023-03-22T08:17
2023-03-22T09:19
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мария захарова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Применение снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана."По-большому счету, использование снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует. То есть, все, кто живет на этой территории, находится там, кто находится в ближайших районах, получают соответствующую дозу радиации, и это не единовременная проблема. С этим они будут жить всегда, и в первую очередь, те, кто это применял", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.Она также привела в пример ситуацию в Сербии в 2016 году, когда после прошедших бомбардировок Югославии с использованием снарядов с обедненным ураном умерли карцином 22 000 человек - это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения.
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859672903.html
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в мире, россия, украина, великобритания, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Мария Захарова
В МИД назвали применение снарядов с обедненным ураном проявлением геноцида
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