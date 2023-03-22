https://ria.ru/20230322/udobreniya-1859869733.html

Посольство России обвинило Латвию в лицемерии из-за зерновой сделки

Посольство России обвинило Латвию в лицемерии из-за зерновой сделки - РИА Новости, 22.03.2023

Посольство России обвинило Латвию в лицемерии из-за зерновой сделки

Латвия под надуманным и лицемерным предлогом удерживает в портах до 70% российских удобрений, предназначенных беднейшим странам в рамках зерновой сделки,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:19

2023-03-22T18:19

2023-03-22T18:19

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Латвия под надуманным и лицемерным предлогом удерживает в портах до 70% российских удобрений, предназначенных беднейшим странам в рамках зерновой сделки, заявили в российском посольстве в Риге. "Продолжаем фиксировать весьма специфическое отношение Риги к выполнению своих обязательств в рамках "зерновой сделки ООН", предусматривающей безвозмездную передачу беднейшим странам мира российских удобрений, заблокированных в портах западных государств. Напомним, что именно на Латвию приходится их большая часть (порядка 70%). Однако, как оказывается на деле, несмотря на жизненную важность этой благородной гуманитарной миссии, в республике продолжают чинить препятствия для передачи удобрений по назначению – остро нуждающимся в них странам в преддверии посевного сезона", - говорится в комментарии российской дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале. В посольстве напомнили, что МИД Латвии в декабре 2022 года анонсировал отправку 200 тысяч тонн удобрений в качестве помощи государствам Африки и Латинской Америки, в начале 2023 года планы сократились до передачи 30 тысяч тонн Кении, а "сегодня о данных обещаниях и вовсе никто уже не вспоминает". "В качестве обязательного условия для оформления необходимой документации в целях оказания помощи африканской стране прибалтийские "партнеры" требуют от российского владельца груза оплатить "долги", якобы образовавшиеся в результате длительного простоя удобрений в местных портах, а по сути – их незаконного удержания. При этом, несмотря на всецелую готовность собственника к скорейшему покрытию всех издержек, латвийская сторона блокирует платежи, ссылаясь на пресловутые "санкции ЕС". Это ли не верх лицемерия и цинизма?" - задались вопросом в российской дипмиссии. Дипломаты отметили, что "Рига, вопреки собственным обещаниям, сознательно завела ситуацию в бюрократический тупик, выдвигая заведомо невыполнимые требования". "Что кроется за этой непоследовательностью, можно только догадываться. В местных экспертных кругах бытует мнение, что кое-кто пытается подзаработать на этой гуманитарной акции", - подчеркнули в посольстве, призвав западные "демократии" повлиять на Латвию и побудить её к скорейшей передаче российских удобрений нуждающимся в них государствам, если они "не только на словах, но и на деле беспокоятся о добросовестном выполнении всеми сторонами "зерновой сделки". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html

https://ria.ru/20230316/latviya-1858203249.html

https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html

https://ria.ru/20230318/ukraintsy-1858790893.html

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