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В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 22.03.2023 (обновлено: 19:40 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/udary-1859871562.html
В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего
В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего - РИА Новости, 22.03.2023
В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего
Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что в результате последних ударов ВС РФ повреждены... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:24
2023-03-22T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что в результате последних ударов ВС РФ повреждены склады горюче-смазочных материалов в ряде областей страны, а также система логистики военных группировок. По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)". "Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - заявил Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина". В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего

Замглавы ГУР МО Украины заявил, что ВС России переориентировали удары на склады с горючим

© AP Photo / Daniel ColeКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что в результате последних ударов ВС РФ повреждены склады горюче-смазочных материалов в ряде областей страны, а также система логистики военных группировок.
По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)".
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"Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - заявил Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".
В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок.
«
"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", - добавил Скибицкий.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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