https://ria.ru/20230322/udary-1859871562.html

В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего

В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего - РИА Новости, 22.03.2023

В Киеве утверждают, что ВС России переориентировали удары на базы горючего

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что в результате последних ударов ВС РФ повреждены... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:24

2023-03-22T18:24

2023-03-22T19:40

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий утверждает, что в результате последних ударов ВС РФ повреждены склады горюче-смазочных материалов в ряде областей страны, а также система логистики военных группировок. По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)". "Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - заявил Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина". В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф