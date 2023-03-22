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СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану - РИА Новости, 22.03.2023
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23:20 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/udar-1859917491.html
СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану
СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану - РИА Новости, 22.03.2023
СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану
Израиль заявил США и ряду европейских стран, что может нанести военный удар по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%, сообщает портал... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T23:20
2023-03-22T23:20
израиль
в мире
иран
биньямин нетаньяху
ллойд остин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль заявил США и ряду европейских стран, что может нанести военный удар по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Согласно должностному лицу, Израиль не хочет, чтобы "красной линией" был уровень обогащения в 90%, поскольку Иран начнет думать, что может начать накапливать уран степени обогащения чуть ниже оружейной. "Поэтому Израиль говорит США и европейским странам, что любое продвижение Ирана выше уровня в 60% будет шагом, который может спровоцировать военные действия в отношении ядерной программы Тегерана", - говорится в сообщении портала. Согласно израильским чиновникам, иранская сторона осведомлена о позиции Израиля по этому вопросу. По словам должностных лиц, в ходе недавнего визита главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль премьер страны Биньямин Нетаньяху попросил его ускорить поставку ранее приобретенных самолетов-заправщиков Boeing KC-46. Чиновники утверждают, что самолеты нужны для подготовки к возможным военным действиям против Ирана. Израиль хочет получить по меньшей мере одно воздушное судно к концу 2024 года. Однако, отметили должностные лица, Остин подчеркнул, что ускорения поставок будет трудно достичь из-за военных нужд самих США. Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что доклад МАГАТЭ подтвердил, что Тегеран не превышал 60% уровня обогащения урана, но евротройка (Великобритания, Германия и Франция) продолжает спекулировать на эту тему.
https://ria.ru/20230322/svpd-1859878782.html
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израиль, в мире, иран, биньямин нетаньяху, ллойд остин
Израиль, В мире, Иран, Биньямин Нетаньяху, Ллойд Остин
СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану

Axios: Израиль нанесет удар по Ирану при превышении уровня обогащения урана в 60 процентов

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкИерусалим, Израиль
Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль заявил США и ряду европейских стран, что может нанести военный удар по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Согласно должностному лицу, Израиль не хочет, чтобы "красной линией" был уровень обогащения в 90%, поскольку Иран начнет думать, что может начать накапливать уран степени обогащения чуть ниже оружейной.
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"Поэтому Израиль говорит США и европейским странам, что любое продвижение Ирана выше уровня в 60% будет шагом, который может спровоцировать военные действия в отношении ядерной программы Тегерана", - говорится в сообщении портала.
Согласно израильским чиновникам, иранская сторона осведомлена о позиции Израиля по этому вопросу.
По словам должностных лиц, в ходе недавнего визита главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль премьер страны Биньямин Нетаньяху попросил его ускорить поставку ранее приобретенных самолетов-заправщиков Boeing KC-46. Чиновники утверждают, что самолеты нужны для подготовки к возможным военным действиям против Ирана.
Израиль хочет получить по меньшей мере одно воздушное судно к концу 2024 года. Однако, отметили должностные лица, Остин подчеркнул, что ускорения поставок будет трудно достичь из-за военных нужд самих США.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что доклад МАГАТЭ подтвердил, что Тегеран не превышал 60% уровня обогащения урана, но евротройка (Великобритания, Германия и Франция) продолжает спекулировать на эту тему.
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