https://ria.ru/20230322/udar-1859917491.html

СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану

СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану - РИА Новости, 22.03.2023

СМИ: Израиль назвал условие, при котором может нанести удар по Ирану

Израиль заявил США и ряду европейских стран, что может нанести военный удар по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%, сообщает портал... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T23:20

2023-03-22T23:20

2023-03-22T23:20

израиль

в мире

иран

биньямин нетаньяху

ллойд остин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль заявил США и ряду европейских стран, что может нанести военный удар по Ирану, если Тегеран превысит уровень обогащения урана в 60%, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Согласно должностному лицу, Израиль не хочет, чтобы "красной линией" был уровень обогащения в 90%, поскольку Иран начнет думать, что может начать накапливать уран степени обогащения чуть ниже оружейной. "Поэтому Израиль говорит США и европейским странам, что любое продвижение Ирана выше уровня в 60% будет шагом, который может спровоцировать военные действия в отношении ядерной программы Тегерана", - говорится в сообщении портала. Согласно израильским чиновникам, иранская сторона осведомлена о позиции Израиля по этому вопросу. По словам должностных лиц, в ходе недавнего визита главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль премьер страны Биньямин Нетаньяху попросил его ускорить поставку ранее приобретенных самолетов-заправщиков Boeing KC-46. Чиновники утверждают, что самолеты нужны для подготовки к возможным военным действиям против Ирана. Израиль хочет получить по меньшей мере одно воздушное судно к концу 2024 года. Однако, отметили должностные лица, Остин подчеркнул, что ускорения поставок будет трудно достичь из-за военных нужд самих США. Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что доклад МАГАТЭ подтвердил, что Тегеран не превышал 60% уровня обогащения урана, но евротройка (Великобритания, Германия и Франция) продолжает спекулировать на эту тему.

https://ria.ru/20230322/svpd-1859878782.html

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израиль, в мире, иран, биньямин нетаньяху, ллойд остин