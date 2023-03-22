https://ria.ru/20230322/udar-1859677450.html
Киев готовит несколько ударов в Запорожской области, заявил Рогов
Киев готовит несколько ударов в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2023
Киев готовит несколько ударов в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска готовят несколько ударов на запорожском участке линии фронта, часть из них — отвлекающие, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:10
2023-03-22T09:10
2023-03-22T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
запорожская область
владимир рогов
владимир зеленский
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят несколько ударов на запорожском участке линии фронта, часть из них — отвлекающие, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные. Силы для наступления накапливаются, так же как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации", — сказал собеседник агентства.По его словам, перед украинскими войсками поставлена задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. Рогов также не исключил, что основной удар придется в сторону Мариуполя (ДНР). "Мариуполь сегодня очень сильно раздражает Запад, как быстро восстанавливаемый город. Город — образец, что будет со всей территорией в плане скорости отстройки, комфорта жизни и так далее", — добавил он.Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО сообщила, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Как утверждается, ВСУ попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым".Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Москва неоднократно обозначала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне зафиксировал отказ от общения с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.В Кремле, в свою очередь, указывали, что не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас. Абсолютным приоритетом для России там называют достижение целей спецоперации, что на данный момент, как заявили в администрации президента, возможно только военным путем. Там добавили, что Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859667757.html
https://ria.ru/20230322/bolton-1859655994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, москва, запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Киев готовит несколько ударов в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: Киев готовит несколько ударов на запорожском участке линии фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят несколько ударов на запорожском участке линии фронта, часть из них — отвлекающие, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные. Силы для наступления накапливаются, так же как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации", — сказал собеседник агентства.
По его словам, перед украинскими войсками поставлена задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. Рогов также не исключил, что основной удар придется в сторону Мариуполя (ДНР).
"Мариуполь сегодня очень сильно раздражает Запад, как быстро восстанавливаемый город. Город — образец, что будет со всей территорией в плане скорости отстройки, комфорта жизни и так далее", — добавил он.
Володин рассказал о последствиях поставок боеприпасов с ураном Киеву
Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО сообщила, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Как утверждается, ВСУ попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым".
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев
ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Москва
неоднократно обозначала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне зафиксировал отказ от общения с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский
ранее на G20
сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
В Кремле, в свою очередь, указывали, что не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас. Абсолютным приоритетом для России там называют достижение целей спецоперации, что на данный момент, как заявили в администрации президента, возможно только военным путем. Там добавили, что Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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