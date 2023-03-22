https://ria.ru/20230322/udar-1859677450.html

Киев готовит несколько ударов в Запорожской области, заявил Рогов

Киев готовит несколько ударов в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 22.03.2023

Киев готовит несколько ударов в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска готовят несколько ударов на запорожском участке линии фронта, часть из них — отвлекающие, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:10

2023-03-22T09:10

2023-03-22T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят несколько ударов на запорожском участке линии фронта, часть из них — отвлекающие, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные. Силы для наступления накапливаются, так же как и легализуется информация о передаче западными странами танков и авиации", — сказал собеседник агентства.По его словам, перед украинскими войсками поставлена задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. Рогов также не исключил, что основной удар придется в сторону Мариуполя (ДНР). "Мариуполь сегодня очень сильно раздражает Запад, как быстро восстанавливаемый город. Город — образец, что будет со всей территорией в плане скорости отстройки, комфорта жизни и так далее", — добавил он.Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО сообщила, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Как утверждается, ВСУ попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым".Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Москва неоднократно обозначала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне зафиксировал отказ от общения с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.В Кремле, в свою очередь, указывали, что не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас. Абсолютным приоритетом для России там называют достижение целей спецоперации, что на данный момент, как заявили в администрации президента, возможно только военным путем. Там добавили, что Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859667757.html

https://ria.ru/20230322/bolton-1859655994.html

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Варвара Скокшина

в мире, киев, москва, запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский, дмитрий песков