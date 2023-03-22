https://ria.ru/20230322/ucheniya-1859671234.html

В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы

В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы - РИА Новости, 22.03.2023

В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:35

2023-03-22T08:35

2023-03-22T08:35

черное море

черноморский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота. "Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегата "Адмирал Макаров" сторожевого корабля "Пытливый", малых ракетных кораблей "Вышний Волочек", "Грайворон", ракетных катеров "Р-60" и "Ивановец" выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы. По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сообщили на флоте. В ответ расчеты противовоздушной обороны кораблей уничтожили все крылатые ракеты "противника" огнем зенитных ракетных и артиллерийских комплексов. После отражения "ракетной атаки" экипажи провели стрельбы по морским и береговым целям, в качестве которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей. Кроме того, артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные на парашютах с самолетов морской авиации.

https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html

черное море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

черное море, черноморский флот вмф россии, безопасность