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В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы - РИА Новости, 22.03.2023
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08:35 22.03.2023
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В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы
В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы - РИА Новости, 22.03.2023
В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы
Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:35
2023-03-22T08:35
черное море
черноморский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота. "Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегата "Адмирал Макаров" сторожевого корабля "Пытливый", малых ракетных кораблей "Вышний Волочек", "Грайворон", ракетных катеров "Р-60" и "Ивановец" выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы. По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сообщили на флоте. В ответ расчеты противовоздушной обороны кораблей уничтожили все крылатые ракеты "противника" огнем зенитных ракетных и артиллерийских комплексов. После отражения "ракетной атаки" экипажи провели стрельбы по морским и береговым целям, в качестве которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей. Кроме того, артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные на парашютах с самолетов морской авиации.
https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html
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черное море, черноморский флот вмф россии, безопасность
Черное море, Черноморский флот ВМФ России, Безопасность
В Черном море прошли учения с участием корабельной ударной группы

Корабельная ударная группа ЧФ уничтожила корабли "противника" на учениях в Черном море

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Андреевский флаг в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) уничтожил корабельную группу условного противника на учениях в Черном море, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота.
"Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегата "Адмирал Макаров" сторожевого корабля "Пытливый", малых ракетных кораблей "Вышний Волочек", "Грайворон", ракетных катеров "Р-60" и "Ивановец" выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы. По замыслу учения группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сообщили на флоте.
В ответ расчеты противовоздушной обороны кораблей уничтожили все крылатые ракеты "противника" огнем зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.
После отражения "ракетной атаки" экипажи провели стрельбы по морским и береговым целям, в качестве которых выступили буксируемые щиты-мишени и имитаторы береговых целей. Кроме того, артиллерийские расчеты поразили плавающие мины и светящиеся авиационные бомбы (САБ), сброшенные на парашютах с самолетов морской авиации.
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Черное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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